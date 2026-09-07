Hasköy'de tır ile otomobil çarpıştı: sürücü hafif yaralandı

kaza raporu:
Muş-Bitlis kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, Hasköy ilçesi Has Grant Otel önünde meydana geldi.
araç ve plakalar:
Çarpışmaya karışan araçların plakaları 16 CAU 199 (otomobil) ve 44 AIU 114 (tır) olarak kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.
yaralı ve müdahale:
Otomobil sürücüsü Z.Ö. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
MUŞ-BİTLİS KARAYOLUNDA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
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