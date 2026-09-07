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Hasköy'de tır ile otomobil çarpıştı: sürücü hafif yaralandı

Muş-Bitlis kara yolunun Hasköy bölgesinde tır ile otomobil çarpıştı; çarpmanın ardından otomobil sürücüsü Z.Ö. hafif yaralandı, hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasköy'de tır ile otomobil çarpıştı: sürücü hafif yaralandı

kaza raporu:

Muş-Bitlis kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, Hasköy ilçesi Has Grant Otel önünde meydana geldi.

araç ve plakalar:

Çarpışmaya karışan araçların plakaları 16 CAU 199 (otomobil) ve 44 AIU 114 (tır) olarak kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

yaralı ve müdahale:

Otomobil sürücüsü Z.Ö. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

MUŞ-BİTLİS KARAYOLUNDA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

MUŞ-BİTLİS KARAYOLUNDA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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