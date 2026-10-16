Mersin'de iki soruşturmada 33 tutuklama: sanal bahis ve dolandırıcılık ağı çözüldü

Operasyonun kapsamı:

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından iki ayrı soruşturma yürütüldü. Eş zamanlı adres baskınlarında toplam 55 şüpheli gözaltına alındı; işlemler sonucunda 33 kişi tutuklandı.

sanal bahis soruşturması:

Siber ekiplerin yürüttüğü çalışmada, yasa dışı bahis sitelerine para nakline aracılık ettiği iddia edilen hesaplar tespit edildi. 17'si şirket olmak üzere toplam 45 şüpheliye ait banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında kullanıldığı belirlendi. Hesaplarda toplam 3 milyar 520 milyon 70 bin 50 lira 69 kuruş tutarında işlem hacmi saptandı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada daha önce 4 kişinin tutuklandığı bilgisi de yer aldı.

dolandırıcılık soruşturması:

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen projeli çalışmalarda ise, il dışındaki işsiz vatandaşların iş veya yatırım vaadiyle Mersin'e getirilip adlarına GSM hattı ve banka hesapları açtırıldıktan sonra bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edildi. Soruşturmada 360 kişinin toplamda yaklaşık 16 milyon TL tutarında mağduriyet yaşadığı tespit edildi.

Her iki soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen baskınlar 13 Ekim tarihinde yapıldı; operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı sanal bahisten, 7'si dolandırıcılıktan olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINA YÖNELİK 22 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENENDİ. (ARŞİV)