Ayazağa'da jandarma komandoları sel izlerini gece boyunca temizliyor

selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da oluşan su baskınları, bölgedeki yerleşim ve iş yerlerini olumsuz etkiledi. Sel sularının çekilmesinin ardından biriken çamur ve selin taşıdığı atıkların uzaklaştırılması için geniş çaplı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara destek veren birimlerden biri de İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler oldu. Bölgede görev yapan personel, altyapı ve yaşam alanlarındaki temizliğe öncelik veriyor.

komandoların görev dağılımı:

Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri de temizlik çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 300 jandarma personeli, ev ve iş yerlerinde biriken çamur, döküntü ve atıkların kaldırılması, tahliye kanallarının açılması ve güvenliğe yönelik kontroller gibi görevleri üstleniyor.

Ekipler, zarar gören noktalarda koordineli şekilde çalışarak öncelikli alanları tespit ediyor ve iş makineleriyle birlikte temizlik faaliyetlerini yürütüyor. Vatandaşların zarar görmemesi için çevre temizliği ile eş zamanlı güvenlik önlemleri de alınıyor.

gece mesaisi ve çalışmaların seyri:

Gün boyu süren müdahalenin ardından ekipler akşam saatlerinde de bölgede çalışmayı sürdürdü. Komandolar, düşük ışık ve zorlu zemin koşullarına rağmen temizlik ve destek görevlerini devam ettiriyor. Çalışmaların tamamlanmasına kadar ekiplerin bölgedeki varlığı sürecek.

Yetkililer, selin etkilerinin tamamen giderilmesi için koordinasyonun önemli olduğunu, çalışma programlarının ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini ve vatandaşlara yardım ulaştırma faaliyetlerinin öncelikli olduğunun altını çizdi. Ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor.

JANDARMA KOMANDOLARININ AYAZAĞA'DA SEL SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDİYOR