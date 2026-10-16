Kayabağlar'da yemek sonrası rahatsızlanan 25 kişi tedaviye alındı

Kayabağlar'da toplu rahatsızlanma sonrası tedavi:

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde dışarıdan yemek tükettikten sonra kısa sürede rahatsızlanan 25 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, gruptakilerin okulla bağlantısı olmayan dışarıdaki bir mekandan gıda tükettiği öğrenildi. Kısa süre içinde bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlananlar arasında 12'si öğrenci olmak üzere veliler ve diğer vatandaşlar bulunuyordu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.

Sağlık durumu ve inceleme:

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından vatandaşlar Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Yetkililer, hastanedeki kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI KAYABAĞLAR BELDESİNDE DIŞARIDAN YEDİKLERİ YEMEK SONRASI RAHATSIZLANAN 25 KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.