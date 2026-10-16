Ali Dağı mevkiinde çarpışma: kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

Ali Dağı mevkiinde trafik kazası: kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mevkiinde meydana gelen kazada, hayvan gübresi yüklü traktöre arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayda traktör sürücüsü ise yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgiler:

Kazada, Şemsettin Tekin Tongaç yönetimindeki 47 ACD 425 plakalı kamyonet ile, sürücüsü Mahmut Akbaba olan ve plakası öğrenilemeyen hayvan gübresi yüklü traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Akbaba yaralanırken, kamyonet sürücüsü Tongaç araç içinde sıkıştı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan Tongaç’ı güçlükle bulunduğu yerden çıkardı; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tongaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan traktör sürücüsü ise sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA HAYVAN GÜBRESİ YÜKLÜ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.