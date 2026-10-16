Önleyici devriye şüpheli aracı durdurdu: bonzai ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Eskişehir'de jandarma devriyesi şüpheli aracı takibe aldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde icra ettikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında park halindeki bir araçtaki şahsın davranışlarını şüpheli buldu. Ekipler ayrıca araçtan yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini tespit etti ve durumu adli makamlara bildirdi.

Araç ve şahıs üzerinde yapılan arama:

Jandarma ekiplerinin araç içinde ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 174 gram bonzai ele geçirildi. Bulunan maddelerin miktarı ve yerel bulgular, soruşturmanın yönünü belirlemede etkili oldu.

Soruşturma süreci ve adli işlem:

Olayla ilgili gözaltına alınan kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmesinin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı.

Jandarmanın önleyici devriye faaliyetleri, olası suçların erkenden tespit edilmesini sağlayarak adli sürecin başlatılmasında belirleyici rol oynadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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