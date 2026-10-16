Meriç'te arama çalışmalarında bedeninin yarısı eksik ceset bulundu

Olayın ayrıntıları:

Edirne'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkiinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu 5 kişilik aile'nin bindikleri botun alabora olması sonucu suya düştü. Olayda anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu. Sudan çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arama çalışmaları:

Kayıp çocukları bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 2. gününde devam etti. Bölgeye, İzmir ve Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı. Ekipler Meriç Nehri'nde geniş çaplı tarama yaptı.

Ceset incelemesi:

Aramalar sırasında ekipler, bedeninin yarısı bulunmayan başka bir cesede rastladı. Ceset sudan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için adli ve tıbbi inceleme başlatıldı.

CESEDİN KİMLİĞİNİN VE ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI.