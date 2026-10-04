Mersin'de sahte polis tuzağı: 435 bin lira dolandırıldı, 4 kişi tutuklandı

Telefonla korkutulan mağdur para gönderince dolandırıldığını anladı

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de bir kişi, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların telefonuyla arandı. Arayanlar, mağdurun adının terör örgütü ile ilişkilendirildiğini söyleyerek korku ve panik oluşturdu. Korkan mağdur S.V., şüphelilerin yönlendirdiği banka hesabına 435 bin TL gönderdi. Para gönderildikten sonra kendisini polis olarak tanıtanların ulaşılmaz hale gelmesi üzerine S.V. polise başvurdu.

Soruşturma ve koordineli çalışma:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki araştırmalarda dolandırıcılığa karıştığı tespit edilen şahısların İstanbul'da olduğu belirlendi. Mersin ve İstanbul polis birimleri arasında yürütülen koordineli operasyon sonucu şüpheliler yakalandı.

Yakalama ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler B.Ö., A.Y., B.K. ve E.Y. gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki işlemlerinin ardından dört şüpheli tutuklandı, soruşturma ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüyor.

MERSİN'DE BİR ŞAHIS 'ADINIZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARIŞTI' DENİLEREK 435 BİN TL DOLANDIRILIRKEN POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 4 ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI.