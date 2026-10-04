Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: polis toprağıyla olası kayma riskini engelledi

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; polis toprağı yağın üzerine dökerek olası kaymaları önledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 19:36

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 19:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: polis toprağıyla olası kayma riskini engelledi

Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası

İstanbul Beşiktaş'ta akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi ve 2 kişi yaralandı. Olay, Barbaros Bulvarı'nda seyreden 34 NMT 197 plakalı cipin sol çıkışa yaklaşırken U dönüşü yapmak üzere yavaşlamasıyla başladı.

kaza anı ve çarpışmanın zinciri:

Cipin yavaşlamasının ardından, arkasından gelen dört araç birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bölgede hasar oluşurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

müdahale, önlemler ve trafik akışı:

Bölgeye intikal eden polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlardan birinin yola yağ döktüğü tespit edildi; bir polis memuru kaldırımdan aldığı toprağı yağın üzerine dökerek kayma riskini azalttı. Bu müdahale, olası yeni kazaların önüne geçilmesine katkı sağlarken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

BEŞİKTAŞ’TA, 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZASI MEYDANA GELDİ. OLAY SONRASI, BİR TRAFİK POLİSİ...

BEŞİKTAŞ’TA, 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZASI MEYDANA GELDİ. OLAY SONRASI, BİR TRAFİK POLİSİ YENİ BİR KAZA YAŞANMAMASI İÇİN YAĞIN ÜZERİNİ TOPRAKLA KAPATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş'ta zincirleme kaza sonrası polis tehlikeyi toprakla önledi
images

Malatya'da vincin köprüye çarpıp otomobile yol açtığı zincirleme kaza: 4 yaralı
images

Bolu'da seyir halindeki kargo tırı alevler içinde kaldı
images

Kedi paniğiyle direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devlet sahada: Adana ve Osmaniye depremlerinde can kaybı bildirilmedi

Beykoz'da her cana değer festivali: sahiplendirme ve çocuk atölyeleri öne çıktı

Türk Yıldızları yağmura rağmen Malatya semalarına çıktı

Akşam yağışları Kahramanmaraş'ta kısa süreli su birikintilerine neden oldu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip