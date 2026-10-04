Beşiktaş'ta zincirleme kaza: polis toprağıyla olası kayma riskini engelledi

Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası

İstanbul Beşiktaş'ta akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi ve 2 kişi yaralandı. Olay, Barbaros Bulvarı'nda seyreden 34 NMT 197 plakalı cipin sol çıkışa yaklaşırken U dönüşü yapmak üzere yavaşlamasıyla başladı.

kaza anı ve çarpışmanın zinciri:

Cipin yavaşlamasının ardından, arkasından gelen dört araç birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bölgede hasar oluşurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

müdahale, önlemler ve trafik akışı:

Bölgeye intikal eden polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlardan birinin yola yağ döktüğü tespit edildi; bir polis memuru kaldırımdan aldığı toprağı yağın üzerine dökerek kayma riskini azalttı. Bu müdahale, olası yeni kazaların önüne geçilmesine katkı sağlarken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

BEŞİKTAŞ’TA, 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZASI MEYDANA GELDİ. OLAY SONRASI, BİR TRAFİK POLİSİ YENİ BİR KAZA YAŞANMAMASI İÇİN YAĞIN ÜZERİNİ TOPRAKLA KAPATTI.