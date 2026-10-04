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Türk Yıldızları yağmura rağmen Malatya semalarına çıktı

Tulga Kışlası'nda düzenlenen gösteriyi izlemek için binlerce Malatyalı sağanak yağışa rağmen alana akın etti; trafik ve ulaşım sorunları sürdü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Taylan Polat

Türk Yıldızları yağmura rağmen Malatya semalarına çıktı

gösteri ve katılım:

Malatya'da daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türk Yıldızları gösteri uçuşu, bugün Tulga Kışlası açıklarında gerçekleştirildi. Program öncesinde bölgeye gelenler, yoğun yağışa rağmen alanda yerini aldı.

Gösteriyi izlemeye gidenler arasında aileler ve havacılık meraklıları vardı; etkinlik, beklenen kalabalığı oluşturdu. İzleyiciler, gösteri süresince havadaki manevraları dikkatle takip etti.

ulaşım ve basın yoğunluğu:

Bölgedeki sağanak yağış ve kalabalık, yollarda uzun araç kuyruklarına neden oldu. Program öncesi ve sonrasında oluşan yoğunluk, özellikle ana ulaşım hatlarında aksamalara yol açtı.

Etkinliği takip etmek isteyen basın mensupları da artan trafik nedeniyle alana ulaşmakta güçlük yaşadı. Gösterinin bitmesinin ardından bölgede trafik yoğunluğu bir süre daha devam etti.

Yetkililer veya organizasyon ekibi tarafından yapılan herhangi bir açıklama haberde yer almamaktadır; gözlemler, yoğun katılım ve olumsuz hava koşullarına rağmen gösterinin gerçekleştiğini gösteriyor.

Türk Yıldızları&#039;nın gösterisi için Malatyalılar yağmura rağmen alana akın etti

Türk Yıldızları'nın gösterisi için Malatyalılar yağmura rağmen alana akın etti

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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