Mersin'de teknoloji tutkusu gençleri iş dünyasıyla birleştirdi

etkinlik hakkında genel görünüm:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen DevFest Mersin 2026, Google Developer Groups (GDG) Mersin koordinasyonunda ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Yağışlı hava koşullarına rağmen etkinlik, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen yazılımcıları, girişimcileri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi.

etkinliğin odak konuları:

Organizasyonda yapay zeka ajanları, büyük dil modelleri, fiziksel yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi güncel başlıklar ele alındı. Etkinlikte beş ana konuşma ve iki atölye çalışması yapıldı; katılımcılar hem teorik sunumlar dinleme hem de uygulamalı atölyelerle deneyim kazanma imkânı buldu. Konuşmacılar uluslararası, ulusal ve yerel düzeyden katılım gösterirken oturumlar, sektörün yakın dönemdeki önceliklerine dair somut bakış açıları sundu.

gençler, kurumlar ve iş dünyası bağları:

Öğrenci kulüpleri ve teknoloji toplulukları etkinlik alanında projelerini tanıtarak doğrudan geri bildirim ve iş birliği arayışına girdi. Networking buluşmaları, stantlar ve deneyim paylaşımları gençlerle sektör temsilcileri arasında yeni bağlantılar kurulmasını sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, gençlerin teknolojiyle buluşmasının ve yenilikçi fikirler geliştirmenin önemine vurgu yaparak DevFest’in gençler, üniversiteler ve iş dünyası için iş birliği fırsatları oluşturacağını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise Kariyer Merkezi ve MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri aracılığıyla eğitim, mesleki gelişim ve istihdam ilişkisini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özada, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin ile oluşturulan ekosistemi dijital ortama taşıyacak bir platform üzerinde çalıştıklarını, bu platformun öğrenci toplulukları, gönüllü gruplar, girişimciler ve teknoloji meraklılarını ortak projelerde buluşturmayı amaçladığını açıkladı.

etkinliğin gençlere katkısı:

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin kendi istekleriyle etkinliğe katılmasının önemine dikkat çekti ve gençlerin teknolojiye olan ilgisinin geleceğe dair umut verdiğini vurguladı. Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Celal Yılmaz ise DevFest’in yeni insanlarla tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve şirketlerle bağlantı kurmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Genel olarak DevFest Mersin 2026, kentte teknoloji, girişimcilik ve ortak üretim kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak zemin hazırladı; katılımcılara bilgi edinme, uygulama yapma ve sektörle doğrudan temas kurma imkânı sundu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 'DEVFEST MERSİN 2026', TÜRKİYE’NİN FARKLI KENTLERİNDEN YAZILIMCILARI, GİRİŞİMCİLERİ, AKADEMİSYENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ. ETKİNLİKTE YAPAY ZEKA VE YENİ NESİL YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ELE ALINIRKEN, GENÇLERE SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE TANIŞMA VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ KURMA FIRSATI SUNULDU.