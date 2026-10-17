Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Mert Hakan 568 gün sonra formasına kavuştu, tribünlerden coşkulu karşılama

Sakatlık ve disiplin süreçlerinin ardından Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra Alanyaspor maçında 77. dakikada oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla döndü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mert Hakan 568 gün sonra formasına kavuştu, tribünlerden coşkulu karşılama

Mert Hakan sahaya döndü:

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlıklar ve hakkındaki soruşturma nedeniyle geçen sürecin ardından resmi maç formasıyla sahaya çıktı. Alanyaspor karşılaşmasıyla hasret sona erdi; oyuncu 568 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Yandaş'ın ceza süreci ve son durumu kulüp ve taraftarlarca yakından takip edilmişti. Geçtiğimiz sezon Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay men cezası ve soruşturma kapsamında bir süre hapis yatması, oyuncunun dönüşünü geciktiren etkenler olarak kayıtlarda yer aldı.

oyuna girişi ve tribün tepkisi:

Teknik Direktör İsmail Kartal, 77. dakikada Mert Hakan'ı oyuna dahil etti. Oyuncunun sahaya girmesiyle tribünler alkışlarla destek verirken, maç sonunda ise adına tezahüratlar yapıldı.

Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan lig maçında görev almıştı. Aradan geçen 568 günlük boşluğun ardından gelen bu dönüş, hem oyuncu hem de kulüp açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

FENERBAHÇE&#039;DE MERT HAKAN YANDAŞ, 568 GÜN SONRA SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA RESMİ BİR MAÇA...

FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN YANDAŞ, 568 GÜN SONRA SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA RESMİ BİR MAÇA ÇIKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ali Kağan Şentürkoğlu Arta'da Türkiye'yi judo mindere taşıyacak
images

Fethiyespor evinde eşitliği korudu: Ankaragücü 2-2
images

İsmail Kartal: bu arma için her şeyi yaparım
images

Lukaku: ilk golüm takım için moral kaynağı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiyespor evinde eşitliği korudu: Ankaragücü 2-2

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

İsmail Kartal: bu arma için her şeyi yaparım

Yaya geçidinde çarpışma Edirne'de güvenlik kamerasına yansıdı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması