Mert Hakan 568 gün sonra formasına kavuştu, tribünlerden coşkulu karşılama

Mert Hakan sahaya döndü:

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlıklar ve hakkındaki soruşturma nedeniyle geçen sürecin ardından resmi maç formasıyla sahaya çıktı. Alanyaspor karşılaşmasıyla hasret sona erdi; oyuncu 568 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Yandaş'ın ceza süreci ve son durumu kulüp ve taraftarlarca yakından takip edilmişti. Geçtiğimiz sezon Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay men cezası ve soruşturma kapsamında bir süre hapis yatması, oyuncunun dönüşünü geciktiren etkenler olarak kayıtlarda yer aldı.

oyuna girişi ve tribün tepkisi:

Teknik Direktör İsmail Kartal, 77. dakikada Mert Hakan'ı oyuna dahil etti. Oyuncunun sahaya girmesiyle tribünler alkışlarla destek verirken, maç sonunda ise adına tezahüratlar yapıldı.

Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan lig maçında görev almıştı. Aradan geçen 568 günlük boşluğun ardından gelen bu dönüş, hem oyuncu hem de kulüp açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN YANDAŞ, 568 GÜN SONRA SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA RESMİ BİR MAÇA ÇIKTI.