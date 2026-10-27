Merz'ten açık uyarı: Ukrayna olmadan barış veya güvenlik kararı alınamaz

Merz'in Singapur mesajı:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Singapur'da başladığı resmi ziyaretinin ilk durağında Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dair değerlendirmelerde bulundu. Yusuf İshak Enstitüsünde yaptığı konuşmada, 18-19 Kasım’da Çin’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelme ihtimali bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olası görüşmelerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Merz, ABD, Rusya ve Çin’in müzakere etse bile Ukrayna olmadan gerçek ve kalıcı bir çözüm bulunamayacağını belirtti ve Avrupa ile Ukrayna’nın masada olmadığı bir formatın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın masadaki rolü:

Merz, konuşmasında Ukrayna’nın Avrupa’nın bir parçası olduğuna dikkat çekti ve bunun siyasi sonuçlarını net ifadelerle ortaya koydu. Avrupa Birliği üyeliği yolundaki konumuna atıfla, Ukrayna’yı savunmanın Avrupa’nın çıkarına olduğunu söyledi ve ateşkes sonrası güvenlik garantilerinin oluşturulmasında Avrupalı aktörlerin de yer alacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı, "Avrupalılar olmadan Ukrayna ile hiçbir karar alınamaz" mesajını yineleyerek, sürecin meşruiyeti için bölge aktörlerinin doğrudan dahil edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Sonuçta karar Moskova'nın tutumuna bağlı:

Merz, savaşın sonunun büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tercihine bağlı olduğunu vurguladı. Rusya'nın savaşı sonlandırmayı reddetmesi halinde Avrupa'nın Ukrayna desteğini sürdüreceğini, bunun kıta siyasi düzenini korumaya yönelik bir kararlılık olduğunu söyledi.

Bu çerçevede Merz, çatışmanın yalnızca Avrupa kıtasını etkilemediğini; aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesinde de jeopolitik sonuçlar doğurduğunu ifade etti ve emperyalist revizyonizmin başarılı olamayacağını savundu.

Jeopolitik dönüşüm ve işbirliği gündemi:

Merz, dünyada yeni bir jeopolitik dönemin eşiğinde olunduğunu belirterek bu dönemin büyük güçler arasındaki dinamikleri ve hızlı teknolojik dönüşümleri kapsayacağını söyledi. Buna bağlı olarak özgürlük, egemenlik, güvenlik ve refahın tehdit altında olabileceğini ifade etti.

Singapur ziyareti kapsamında Almanya’nın, Singapur ile savunma, ticaret ve yatırım, yapay zeka ve yeşil enerji alanlarında stratejik ortaklıkları genişletme hedefinde olduğuna değindi. Merz, bu işbirliklerinin hem Avrupa hem de Asya için ortak çıkarlar ve güvenlik dengeleri açısından önem taşıdığını belirtti.

Merz’in açıklamaları, çok taraflı müzakerelerde tarafsızlıktan ziyade ilgili aktörlerin doğrudan katılımının önemine işaret ediyor ve Avrupa’nın Ukrayna sürecinde belirleyici rol talebini yeniden gündeme taşıyor.

MERZ’DEN ABD, RUSYA VE ÇİN'E UYARI: "UKRAYNA HAKKINDA KENDİ BAŞINIZA KARAR ALMAYIN"