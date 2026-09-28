Meşe odunu, Çubuk'ta 15 güne dönüşüyor: mevsimlik işçilerin geleneksel kömür mesaisi

üretim süreci:

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ilkbahardan sonbahara kadar süren üretim sezonunda Mardin'den gelen mevsimlik işçiler, ormandan kestikleri meşe odunlarını traktörle taşıyarak geleneksel yöntemlerle kömüre dönüştürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen gençleştirme alanlarında toplanan odunlar, kurulmuş ocaklarda önce çatlanıp üstü saman ve toprakla kapatıldıktan sonra kontrollü olarak yakılıyor.

Üretim sürecinin tamamı genellikle 10 ile 15 gün sürüyor; odunun daha yoğun yanma evresi ise işçiler tarafından yaklaşık 15 saat olarak tanımlanıyor. Bu süre sonunda yapılan soğutma işlemiyle ateş tamamen söndürülüyor ve ortaya çıkan odun kömürü paketlenip satışa hazırlanıyor.

tercih edilen ağaç ve günlük uygulamalar:

İşçiler, Türkiye genelinde olduğu gibi burada da mangal kömürü için en çok meşe ağacını tercih ettiklerini söylüyor. Zaman zaman portakal ağacından da kömür üretildiğini aktaran üreticiler, meşenin kalitesi nedeniyle birinci tercih olduğunu belirtiyor. Ocak kurma, örtme, kontrollü yakma ve soğutma aşamaları ekip işi olarak yürütülüyor; sahada toz, duman ve açık alevle mücadele üretimin en zorlu yanları arasında.

üretim hedefleri ve piyasa beklentileri:

Mevsimlik işçi Yaşar Aydın, ailenin dededen kalma bu işi sürdürdüğünü ve sezon boyunca hedeflerinin 40 ton kömür üretmek olduğunu söyledi. Aydın, sezonda kişi başına üretimin aile büyüklüğüne göre değiştiğini, kalabalık ekiplerin daha fazla kömür elde ettiğini ve ortalama bir kişinin sezonda 20-30 ton aralığında üretim yapabildiğini vurguladı.

Fiyatlandırma konusunda kaygıları da açıklayan Aydın, ürün maliyetlerinin artmasına rağmen kömür fiyatlarının yeterince yükselmediğini ve bunun üreticiyi zorladığını ifade etti. Ayrıca üretimin ve gelirin devamı için yurt dışından yapılan kömür ithalatının sınırlanmasının hem üreticiler hem de tüketiciler açısından olumlu olacağını belirtti.

İşçiler, sezon sonunda birkaç ay içinde Çubuk'taki mesailerini bitirip Mardin'e geri döneceklerini söylüyor. Geleneksel tekniklerle sürdürülen üretim, hem bölgesel istihdama katkı sağlıyor hem de mangal kömürünün yerel elde ediliş biçimini koruyor. Ancak işin sürdürülebilirliği, piyasa koşulları ve üretim maliyetleriyle doğrudan bağlantılı olmaya devam ediyor.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNE MARDİN'DEN GELEN MEVSİMLİK İŞÇİLER, MEŞE ODUNLARINI GELENEKSEL YÖNTEMLERLE 10 İLE 15 GÜN BOYUNCA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YAKARAK MANGAL KÖMÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜYOR.