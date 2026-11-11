meşrutiyet mahallesi'nde istinat duvarının çöküşü amatör kamerada kaydedildi

zonguldak'ta istinat duvarı aniden çöktü

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar sırasında bugün saat 15.00 civarında istinat duvarının bir bölümü büyük bir gürültüyle koparak çöktü. Olay anı, bölgede bulunan amatör bir kameraya yansıdı. Göçme sonucu iki katlı boş bir binanın temeli ortaya çıktı; ekipler binanın yıkılma riskine karşı önlemlerini derhal artırdı.

olayın görüntülenmesi:

Kamere kayıtlarında duvarın aniden parçalandığı ve yığılan taşların hızla aşağı doğru hareket ettiği görülüyor. Daha önce duvarın önüne taş ve kaya malzemeleri ile takviye yapıldığı, ekiplerin bölgede tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Olaydan önce 17 Ekim'de metruk bir binada yaşanan çökme ve ardından 21 Ekim'deki ikinci göçükle ilgili sürecin devam ettiği kaydedildi; bu göçüklerden birinde iki kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı geçmiş açıklamalarda yer almıştı.

yetkililerin değerlendirmesi:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olay yerinde inceleme yapan heyetin içinde bulunduğunu belirterek, istinat duvarında çökme meydana geldiğini ve sahada yeniden bir zemin hareketliliği tespit edildiğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, bölgedeki binaların tedbir amacıyla daha önce tahliye edildiğini vurguladı ve uzman görüşleri doğrultusunda tahkimat çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Olay yerinde ayrıca Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba bulunuyor; yetkililer ekiplerden bölgenin son durumu hakkında bilgi aldı.

tahliye, risk ve bekleme stratejisi:

Bölgede daha önce tehlike teşkil eden istinat duvarı nedeniyle 14 bina 137 daire tahliye edilmişti. Vali Hacıbektaşoğlu, bazı binaların yıkımının planlandığını ancak zemindeki hareketliliğin devam etmesi nedeniyle makineli müdahalenin şu an için risk oluşturabileceğini belirtti. Bu nedenle bir süre beklenmesi ve zemindeki kayma hareketliliğinin durmasının beklendiği ifade edildi.

Hacıbektaşoğlu, etkilenen binanın yakınındaki Kadırga Apartmanı'nın da olası zarar tehdidi nedeniyle tahliye edildiğini söyledi. Vatandaşların geçici olarak misafirhane ve otellerde kaldıkları, yetkililerin zeminin stabil hâle gelip gelmediğini tespit ettikten sonra güvenli olan konutlara dönüş izni vereceği bildirildi.

alanın teknik değerlendirmesi ve AFAD'ın bulguları:

Vali, üst tarafta bulunan iki bloklu ve 54 dairelik sitenin altında yüzeysel çatlaklar görüldüğünü, ancak ilk incelemelere göre büyük çaplı bir kütle hareketi tespit edilmediğini aktardı. AFAD Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde üst bölgede herhangi bir kütle hareketi olmadığı bildirildi; fakat mevcut durumun değişip değişmediğinin henüz netleşmediği belirtildi.

Yetkililer, ağırlıklı hareketliliğin iki merdivenin bulunduğu alanda gözlendiğini, çevreye yayılan farklı bir hareketlilik tespit edilmediğini ifade etti. Sahadaki değerlendirmeler, hem kamu güvenliğini sağlamak hem de daha büyük hasar riskini önlemek amacıyla devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma, zemin incelemeleri ve tahkimat çalışmaları ekiplerce sürdürülürken, bölge halkına yönelik bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetleri yetkililer tarafından aralıksız yürütülüyor. Vatandaşların güvenliği öncelikli tutuluyor; zeminin stabil hale gelmesi beklenmeden makineli müdahaleye geçilmeyecek.

ZONGULDAK’TA MEŞRUTİYET MAHALLESİ’NDE İSTİNAT DUVARI YIKILDI.