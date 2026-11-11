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Şanlıurfa'da otobüs ve iki otomobilde 17 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsü ve iki otomobilde 21 parça halinde 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da otobüs ve iki otomobilde 17 kilo skunk ele geçirildi

operasyon detayları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü ile iki otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 21 parça halinde toplam 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

ele geçirilen madde:

Ele geçirilen maddeler, ekiplerin incelemesinde parça parça tespit edildi. Bulunan miktar, operasyonun suçla mücadelede önemli bir aşama olduğunu gösterdi.

şüpheliler ve soruşturma:

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE 2 OTOMOBİLDE 17 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

YOLCU OTOBÜSÜ İLE 2 OTOMOBİLDE 17 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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