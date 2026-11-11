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Karaman FK'dan sahada sessiz tepki ve destek çağrısı

Karaman FK futbolcuları, destek yetersizliği nedeniyle maçın ilk anında 1 dakika sahada hareketsiz kalarak yetkililere ve iş dünyasına çağrı yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karaman FK'dan sahada sessiz tepki ve destek çağrısı

maç başında sahada birebir destek çağrısı

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Yeni Karaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Karaman Futbol Kulübü futbolcuları, maçın başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca sahada hareketsiz kalarak takıma destek çağrısında bulundu. Tribünlerdeki taraftarlar da bu protestoya destek verdi. Karşılaşmayı hakem Taner Tuncer yönetirken, yardımcı hakemler Selim Göksu ve Furkan Çakır idi.

Protestoya rağmen mücadelede sonucu skora yansımadı; konuk ekip Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü sahadan 5-1 galip ayrıldı.

teknik direktörün çağrısı

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, futbolcuların tepkisinin Karaman’daki yetkililere ve iş adamlarına yönelik bir destek çağrısı olduğunu belirtti. Polat, takımın zor şartlar altında mücadele ettiğini vurgulayarak, 'Biz burada yalnızız. Sporcu grubumuz ve teknik ekibimiz çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Biz uzakta, Kazımkarabekir ilçesinde kalıyoruz. Her gün gelip gitmek zor oluyor. Öğlen ne yemeği yiyeceğiz, akşam ne yemeği yiyeceğiz, biz bunların mücadelesini veriyoruz' ifadelerini kullandı.

yönetim çabaları ve yerel destek beklentisi

Polat, kulüp yönetiminin takımı ayakta tutmak için çaba gösterdiğini ancak imkanların yetersiz kaldığını belirtti. Yönetimin büyüklüğünü '8-10 kişilik bir yönetim grubumuz ve sportif direktörümüz var' sözleriyle ifade eden Polat, 'Ne kadar mücadele etsek de bazı şeyleri aşamıyoruz' dedi ve valiye, belediye başkanına, bürokratlara, siyasilere, iş adamlarına ve sivil toplum kuruluşlarına seslenerek destek istedi.

Teknik adam, Yeni Karaman Stadyumu’nun kapasitesine ve kullanılmamasına dikkat çekerek şunları ekledi: 'Görüyorsunuz, bu stat Avrupa standartlarında bir stat. Yazık, stat dolmuyor, boş kalıyor. Kimse destek olmuyor. Bunun bir altı Bölgesel Amatör Lig. Oraya düşüldüğü zaman tekrar profesyonel lige çıkmak çok zor.'

Polat sahadaki performansla yönetim ve lojistik koşullar arasında doğrudan bağ kurdu: 'Sahaya çıkmadan önce bazı sorunları aşmamız lazım ki sahada istediğimiz mücadeleyi ortaya koyabilelim.' Kulüp yöneticilerinin gayretine rağmen yerel desteğin artırılmaması durumunda saha sonuçlarının olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

Karaman FK’nın bu çağrısı, hem yerel yöneticiler hem de iş dünyası nezdinde karşılık bulup bulmayacağı açısından takip edilmeye devam edecek.

TFF 3. LİG 3. GRUP&#039;UN 11. HAFTASINDA SAHASINDA AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ&#039;NÜ AĞIRLAYAN...

TFF 3. LİG 3. GRUP'UN 11. HAFTASINDA SAHASINDA AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ'NÜ AĞIRLAYAN KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ, KARŞILAŞMANIN İLK DAKİKASINDA PROTESTO GERÇEKLEŞTİRDİ. TAKIMA YETERLİ DESTEĞİN VERİLMEDİĞİNİ BELİRTEN FUTBOLCULAR 1 DAKİKA BOYUNCA HAREKETSİZ KALIRKEN, KARAMAN FK MÜCADELEDEN 5-1 MAĞLUP AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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