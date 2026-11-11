Malatya'da Küçük Sanayi Sitesi girişinde silah sesi: 1 kişi bacağından yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 13.45 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan kavga ve yaralanma:

Tartışmanın kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, çevredekiler tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldü. Olayın nedeni ve çatışmanın ayrıntıları polis soruşturmasıyla netleştirilecek.

Şüphelinin kaçışı ve polis çalışması:

Çatışmanın ardından şüphelinin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı bildirildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı; ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor. Gelişmelerle ilgili resmi açıklama yapılana kadar soruşturma sürüyor.

MALATYA'DA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI. POLİS EKİPLERİNİN KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.