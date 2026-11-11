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Harşit çayı kenarında istinat duvarı çöktü, yol ve kaldırım zarar gördü

Hasanbey Mahallesi'nde süren otopark çalışması alanındaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı çöktü; can kaybı yaşanmaması için kaldırım boştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Harşit çayı kenarında istinat duvarı çöktü, yol ve kaldırım zarar gördü

Olayın yaşandığı nokta ve ilk bilgi:

Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi sınırlarında, Harşit Çayı kıyısında devam eden otopark çalışması yapılan alanda akşam saatlerinde bir çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme, duvarın üzerindeki kaldırım ile anayolun bir bölümünde hasara yol açtı.

Çökme anında kaldırımda hiçbir vatandaşın bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve çökme bölümü araç trafiğine kapatıldı.

Güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemesi:

Çökmenin etkilediği kısmın araç trafiğine kapatılması nedeniyle anayolun bir bölümü ulaşıma kapandı. Trafik akışı, yolun açık kalan kısmından kontrollü şekilde sağlanıyor ve yetkililer olay yerinde önlem almaya devam ediyor. Bölgede gerekli emniyet şeridi ve uyarılar konuldu, vatandaşların bölgeden uzak durmaları istendi.

Görgü tanığı anlatımı ve belirsiz nedenler:

Çatlakları fark eden ve ihbarda bulunmak için aracını yol kenarına çeken Saffat Kurtarmış adlı vatandaş, ihbarda bulunamadan duvarın bir anda çöktüğünü belirtti. Çöküşün nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; olayın oluş şekliyle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, bölgedeki çalışmaların ve güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan gerekli tedbirlere uymaları istendi. Çökme bölgesinde yapılacak detaylı inceleme ve onarım çalışmalarıyla hasarın giderilmesi planlanıyor.

Gümüşhane’de istinat duvarı ve üzerindeki kaldırım çöktü

Gümüşhane’de istinat duvarı ve üzerindeki kaldırım çöktü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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