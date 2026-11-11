Gümüşhane'de Harşit çayı kıyısında istinat duvarı ve kaldırım çöktü

Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında devam eden otopark çalışması yapılan alanda bulunan istinat duvarı ile üzerindeki kaldırım çöktü. Olayın yaşandığı bölgeye acil olarak güvenlik önlemleri sevk edildi ve çökmenin olduğu kısım araç trafiğine kapatıldı.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Mahallesi sınırları içinde yer alan alandaki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü. Çökme ile birlikte duvarın üstündeki kaldırım ve anayolun bir bölümünde de çökme meydana geldi. Yetkililer, çöküşün yaklaşık 10 metrelik bir bölümde gerçekleştiğini bildiriyor.

Olay sırasında kaldırım üzerinde herhangi bir vatandaşın bulunmaması, yetkililerin değerlendirmesine göre muhtemel bir faciayı önledi. Bölgedeki çalışmalar ve yaya güvenliği nedeniyle kolluk kuvvetleri ve ilgili birimler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ulaşım ve vatandaşların durumu:

Çökmenin etkisiyle söz konusu anayolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı; trafik akışı yolun açık kalan kısmından kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, tehlike arz eden bölümün etrafını şeritlerle ve bariyerlerle çevirdi.

Olayı fark eden ve çatlaları gördüğü için aracını yol kenarına çeken Saffat Kurtarmış adlı vatandaş, ihbarda bulunmak üzere harekete geçemeden duvarın bir anda çöktüğünü belirtti. Yetkililer, çökme nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

GÜMÜŞHANE’DE HARŞİT ÇAYI KENARINDA DEVAM EDEN OTOPARK ÇALIŞMASININ YAPILDIĞI ALANDAKİ İSTİNAT DUVARI VE ÜZERİNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ. OLAY ANINDA KALDIRIMDA HİÇBİR VATANDAŞIN OLMAMASI OLASI BİR FACİAYI ENGELLEDİ.