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Beykoz, su ve afet yönetiminde yerel çözümü COP31’de sundu

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, COP31'de kentteki su güvenliği, kuvvetli yağışlara hazırlık ve kurumlar arası koordinasyon modelini anlattı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Beykoz, su ve afet yönetiminde yerel çözümü COP31’de sundu

Beykoz’un COP31 çıkışı: yerel önlemler ve su güvenliği

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanlığının Yeşil Bölge (Green Zone) Sıfır Atık Hub alanında gerçekleştirilen "Dirençli Şehirlerde Kadın Birliği" panelinde kentte uygulanan iklim ve su güvenliği stratejilerini paylaştı. Gürzel, konuşmasında hem sahada yürütülen müdahale çalışmalarını hem de önleyici planlamanın önemini vurguladı.

her şehrin iklim politikası kendi coğrafyasından doğmalıdır:

Gürzel, "İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Dirençli Şehirler" başlıklı konuşmasında, iklim politikalarının standart bir reçeteyle değil; şehirlerin arazi yapısı, yağış özellikleri, su havzaları ve yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak hazırlanması gerektiğini söyledi. Beykoz’un ormanları, dereleri, vadileri, tarım alanları ve kıyılarının sunduğu doğal zenginliğin aynı zamanda özel bir yönetim sorumluluğu getirdiğine dikkat çekti.

saha müdahalesi ve önleyici planlama:

Gürzel, Ekim ayında Beykoz’da yaşanan kuvvetli yağışları örnek göstererek 48 saat içinde metrekareye 274,4 kilogram yağış düştüğünü aktardı. Bu afet anında Beykoz Belediyesi sahada 100’ün üzerinde araç ve 580 personelle görev yaptı; Beykoz Kaymakamlığı ile koordinasyon sağlanarak vatandaşların acil ihtiyaçları karşılandı ve tahliye edilenler Kemankeş Tesislerinde misafir edildi.

Yaşananların önleyici çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gürzel, "Afet meydana geldikten sonra başarılı müdahale etmek elbette kıymetlidir. Fakat asıl başarı, afetin meydana getireceği zararları daha oluşmadan önleyebilmektir" sözleriyle erken uyarı, risk tespiti ve zamanında tedbir almanın gerekliliğini vurguladı.

su yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun önemi:

Gürzel, su yönetiminin yalnızca tasarruf veya baraj doluluk oranları üzerinden ele alınamayacağını; su kaynaklarının korunması, taşkın risklerinin azaltılması ve altyapının güçlendirilmesinin eş zamanlı planlanması gerektiğini belirtti. Elmalı Barajı ile Beykoz’daki dere sistemlerinin bütüncül değerlendirilmesine dikkat çeken Gürzel, yağış tahminleri, derelerin taşıma kapasitesi, drenaj altyapısı ve yerleşim alanlarındaki risklerin ortak bir yaklaşımla ele alınmasının önemine işaret etti.

"Suyun ve doğal afetlerin idari sınırları yoktur" diyen Gürzel, İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve ilgili kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürzel ayrıca yönetim anlayışlarını "düşük maliyet, yüksek kalite ve minimum çevresel etki" ilkeleri üzerine kurduklarını; kaynakların verimli kullanıldığı, doğanın korunduğu ve vatandaşların yaşam güvenliğinin öncelikli olduğu bir Beykoz hedeflediklerini ifade etti. Bu yaklaşımın yalnızca bugünün değil, yarının Beykoz’unu da planlamaya yönelik olduğunu belirtti.

Panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı. Gürzel, COP31 programı çerçevesinde iki gün boyunca tematik paneller, çalışma toplantıları ve ikili görüşmelerde yerel deneyimleri ulusal ve uluslararası muhataplarla paylaştı.

Temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Dünya Liderler Zirvesi oturumlarına da katılarak Beykoz’u temsil eden Gürzel, kentteki uygulamaların ulusal düzeyde görünürlük kazanmasını sağladı.

BEYKOZ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL

BEYKOZ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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