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Metruk yapıdaki yangın, mahalle sakinlerinin önlemi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ve vatandaşların hortumla aldığı önlemle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Metruk yapıdaki yangın, mahalle sakinlerinin önlemi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangının bitişikteki yapılara sıçramaması için söndürme ve soğutma çalışması yürüttü.

vatandaşların aldığı önlemler:

Yangın sırasında çevrede yaşayan kişiler, evlerinin çevresini hortumlarla sulayarak alevlere karşı tedbir aldı. Vatandaşların bu anlık müdahaleleri, itfaiyenin çalışmalarına destek vererek yayılma riskini azalttı.

Olay yerine ayrıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; bölgede güvenlik ve olası yaralanma ihtimaline yönelik kontroller yapıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MUĞLA’DA METRUK BİNADA YANGIN PANİĞİ

MUĞLA’DA METRUK BİNADA YANGIN PANİĞİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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