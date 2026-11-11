Mevsimsel depresyonla başa çıkmanın temel adımları

Uzman görüşü:

Elazığ Medilines Hospital’dan Uzman Psikolog Esma Yıldız, halk arasında mevsimsel depresyon olarak bilinen durumun klinik karşılığını ve günlük hayatta fark edilebilecek belirtileri anlattı. Yıldız, mevsimsel duygudurum örüntüsünün depresif belirtilerin belirli mevsimlerde ortaya çıkıp yılın diğer dönemlerinde hafiflemesiyle karakterize olduğunu, en sık sonbahar ve kış aylarında görüldüğünü belirtti.

belirtiler ve tanı:

Gün ışığından yararlanma süresinin azalmasıyla bazı bireylerde çökkünlük, enerji kaybı, günlük aktivitelere ilgi azalması, aşırı uyuma, iştah artışı ve özellikle karbonhidrat tüketme isteği, sosyal hayattan uzaklaşma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Yıldız, sonbaharda havası soğuyan bir kişinin zaman zaman keyifsiz hissetmesinin tek başına mevsimsel depresyon anlamına gelmediğini; tanının, belirtilerin belirginliği, günlük yaşamı ve işlevselliği etkilemesi ve tekrarlayan bir seyir göstermesine göre konulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca daha nadir olarak bazı kişilerde ilkbahar ve yaz aylarında da depresif belirtiler görülebileceğini söyleyen Yıldız, bu dönemlerde tabloya uyku güçlükleri, huzursuzluk, iştah azalması ve enerji değişimlerinin eşlik edebileceğini ekledi. Teşhis ve izlem için değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.

etkileyen faktörler ve günlük tepkiler:

Yıldız, aynı hava olayının iki kişide farklı duygusal tepkiler yaratabileceğini; bunun nedeninin insanların çevresel şartları aynı şekilde algılamaması ve yorumlamaması olduğunu aktardı. Kişilik özellikleri, geçmiş deneyimler, mevcut psikolojik durum, sosyal destek ve yaşam koşulları gibi etkenlerin hava durumuna verilen duygusal tepkiyi şekillendirdiğini söyledi. Örneğin daha önce olumsuz bir yaşantıyla ilişkilendirilmiş bir mevsimin o döneme ait duyguları yeniden canlandırabileceğini belirtti.

korunma ve tedavi önerileri:

Mevsim geçişlerinde ruh sağlığını korumak için günlük yaşamda uygulaması kolay ve etkili alışkanlıklar önerildi. Yıldız, gün ışığından faydalanma, düzenli fiziksel aktivite, uyku düzenini koruma ve sosyal ilişkileri sürdürmenin öncelikli olduğunu söyledi. Kitap okumak, müzik dinlemek, hobi edinmek veya sevilen insanlarla vakit geçirmek gibi etkinliklerin gündelik yaşama olumlu deneyimler kattığını ifade etti.

Ruh halindeki değişimleri gözlemlemenin önemine değinen Yıldız, değişimlerin ne zaman başladığının, ne kadar sürdüğünün ve günlük yaşamı nasıl etkilediğinin fark edilmesinin öz-anlayışı artıracağını ve gerektiğinde profesyonel yardıma yönlendireceğini belirtti. Mevsimsel depresyon tanısı olanlarda psikoterapi veya diğer tedavi yaklaşımlarının gerekebileceğini vurguladı.

Sonuç olarak Yıldız, insanın doğadan ve çevresinden bağımsız bir varlık olmadığını, gün ışığı, mevsimler, uyku düzeni ve çevresel şartların biyolojik ve psikolojik süreçlerle sürekli etkileşim halinde olduğunu söyledi. Her mutsuzluk veya isteksizliğin otomatik olarak ruhsal bir bozukluk belirtisi olmadığı, fakat uzun süren, tekrarlayan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen duygudurum değişikliklerinin göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısıyla sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ MEDİLİNES HOSPİTAL'DA UZMAN PSİKOLOG ESMA YILDIZ