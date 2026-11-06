Mezitli operasyonunda iki firari teslim alındı, toplam hapis cezası 46 yıl 20 gün

Mezitli'de arama ve yakalama çalışması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü. Yapılan titiz takip ve operasyon sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalandı.

yakalanan şahısların tespiti:

Ekiplerin çalışmasında, M.G. ve S.Ç. isimli şahısların arandığı belirlendi. Yapılan incelemede M.G. hakkında bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu kaydedildi.

diğer şüphelinin cezaları ve süreç:

Diğer şüpheli S.Ç. için ise aynı suçlardan toplam 25 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Her iki isme yönelik yakalama işlemleri emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilerek şahıslar gözaltına alındı.

adli süreç ve cezaevine teslim:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki şahıs adli makamlara sevk edildi. Yapılan yasal işlemler sonrasında M.G. ve S.Ç., ilgili mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ TOPLAM 46 YIL 20 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.