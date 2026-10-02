MHK soruşturmasında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'a getirildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.

Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından ifade işlemleri için polis merkezine sevk edildi.

Gözaltı gerekçeleri:

Soruşturma çerçevesinde Yasin Kol ile birlikte yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de, Trabzonspor–Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından; "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla gözaltına alındı.

Yetkililer, şüphelilerin Trabzon'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirildiğini ve adli süreçin sürdüğünü belirtti.

GÖZALTINA ALINAN SÜPER LİG HAKEMİ YASİN KOL, EMNİYETE GÖTÜRÜLMEDEN ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ.