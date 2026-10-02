Mhk soruşturmasında hakem görevlendirmelerine dair yazışma ortaya çıktı

MHK soruşturmasında dijital yazışma bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyallerde hakem görevlendirmelerine ilişkin bir yazışma tespit edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi açıklamada, yazışmanın içeriğinin görevlendirmelere dair talepler içerdiği belirtildi.

Yöneticiler arası talebin iletildiği iddiası:

Belgelerde yer aldığı öne sürülen yazışmalarda, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemi istemediği ve bu talebin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu aracılığıyla Gündoğdu'ya iletildiğinin yer aldığı ifade edildi. İddia, soruşturmayı yürüten makamlarca kamuoyuna iletildi.

Hakemin kimliği ve görevlendirmelere etkisi belirsiz:

Açıklamada, yazışmada adı geçen hakemin kimliği ve bu talebin hakem görevlendirmelerine, özellikle Trabzonspor maçları veya VAR atamalarına nasıl yansıdığına dair bilgi paylaşılmadı. Soruşturmanın devam ettiği, konuyla ilgili tespitlerin ve değerlendirmelerin yetkili mercilerce sürdürüldüğü bildirildi.

Olayın doğrulanmasına ilişkin ayrıntılar ve soruşturmanın ilerleyişine dair yeni bilgiler resmi açıklamalarla takip edilecek.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YASA DIŞI BAHİS VE SPOR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSUNCA YÜRÜTÜLEN MHK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, GÖZALTINA ALINAN FERHAT GÜNDOĞDU’NUN DİJİTAL MATERYALLERİNDE HAKEM GÖREVLENDİRMELERİNE İLİŞKİN BİR YAZIŞMA TESPİT EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ.