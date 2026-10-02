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Hazırlık maçında Pendikspor öne geçti: Galatasaray 20. dakikada geride

Pendikspor hazırlık maçının ilk 20 dakikasında evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti; müsabaka devam ediyor, takımlar yeni denemeler yapıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hazırlık maçında Pendikspor öne geçti: Galatasaray 20. dakikada geride

Hazırlık maçı canlı: Pendikspor 1-0 Galatasaray

Hazırlık maçının ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı; Pendikspor 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve maç halen devam ediyor.

maçın ilk bölümünde:

Karşılaşmanın başlangıcında Pendikspor daha etkili görünürken, Galatasaray rotasyonlu bir kadroyla sahada yer alıyor. İlk 20 dakikalık değerlendirmede ev sahibi takımın tempo ve pozisyon üretimi belirleyici oldu.

ilerleyen dakikalarda neler bekleniyor:

Teknik direktörlerin yapılacak hamleleri, oyuncu değişiklikleri ve kondisyon testleri maçın ilerleyen bölümlerinde sonucu etkileyecek. Maçın sonucu, kalan dakikalarda alınacak skora göre netleşecek.

GALATASARAY, HAZIRLIK MAÇINDA DEPLASMANDA PENDİKSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK 20...

GALATASARAY, HAZIRLIK MAÇINDA DEPLASMANDA PENDİKSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK 20 DAKİKASI PENDİKSPOR'UN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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