Nazilli'de gebe okulu anne adaylarına doğuma hazırlıkta rehberlik ediyor

Nazilli'de gebe okulu eğitimleri:

Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde anne adaylarına gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirmeleri amacıyla kapsamlı eğitimler düzenliyor. Görevli ebeler tarafından yürütülen programlarda gebeliğin oluşumundan bebeğin anne karnındaki gelişimine, doğum sürecinden lohusalık dönemine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yapılıyor.

Eğitim başlıkları ve içerikler:

Eğitimlerde gebelik döneminde düzenli sağlık kontrollerinin önemi, bağışıklama ve rutin tetkikler ile anne bedeninde meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişimler ele alınıyor. Katılımcılara beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, uyku ve dinlenme düzeni, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar ve tehlike belirtileri hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. Programda ayrıca doğum eyleminin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci ve yenidoğan bakımı gibi konular da yer alıyor. Doğum sonrası kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemler hakkında da bilgilendirme sağlanıyor.

Uygulamalı çalışmalar ve belge teslimi:

Program kapsamında fizyoterapist eşliğinde uygulamalı çalışmalara da yer veriliyor; doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas ve iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ile doğum öncesi zihinsel hazırlık uygulamalı olarak gösteriliyor. Eğitimleri tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri teslim edilirken, Gebe Okulu'nun yeni katılımcılara açık olduğu duyuruldu.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN CUMHURİYET SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ GEBE OKULU’NDA ANNE ADAYLARINA GEBELİK, DOĞUM VE YENİDOĞAN BAKIMI KONUSUNDA KAPSAMLI EĞİTİMLER VERİLİRKEN, EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN KATILIMCILARA BELGELERİ TESLİM EDİLDİ.