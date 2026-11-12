Dolar 50,2531 +0,05%
Euro 55,8469 +0,17%
Bist 11.808,58 +1,22%
Altın Gram 6.401,62 -0,96%
EUR/USD 1,1090 +0,00%
Brent Petrol 93,48 +0,78%
--°

Nazilli'de gebe okulu anne adaylarına doğuma hazırlıkta rehberlik ediyor

Nazilli'de Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, anne adaylarına gebelikten yenidoğan bakımına kadar kapsamlı eğitimler veriyor ve belge sunuyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de gebe okulu anne adaylarına doğuma hazırlıkta rehberlik ediyor

Nazilli'de gebe okulu eğitimleri:

Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde anne adaylarına gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirmeleri amacıyla kapsamlı eğitimler düzenliyor. Görevli ebeler tarafından yürütülen programlarda gebeliğin oluşumundan bebeğin anne karnındaki gelişimine, doğum sürecinden lohusalık dönemine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yapılıyor.

Eğitim başlıkları ve içerikler:

Eğitimlerde gebelik döneminde düzenli sağlık kontrollerinin önemi, bağışıklama ve rutin tetkikler ile anne bedeninde meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişimler ele alınıyor. Katılımcılara beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, uyku ve dinlenme düzeni, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar ve tehlike belirtileri hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. Programda ayrıca doğum eyleminin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci ve yenidoğan bakımı gibi konular da yer alıyor. Doğum sonrası kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemler hakkında da bilgilendirme sağlanıyor.

Uygulamalı çalışmalar ve belge teslimi:

Program kapsamında fizyoterapist eşliğinde uygulamalı çalışmalara da yer veriliyor; doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas ve iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ile doğum öncesi zihinsel hazırlık uygulamalı olarak gösteriliyor. Eğitimleri tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri teslim edilirken, Gebe Okulu'nun yeni katılımcılara açık olduğu duyuruldu.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN CUMHURİYET SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ GEBE OKULU’NDA ANNE...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN CUMHURİYET SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ GEBE OKULU’NDA ANNE ADAYLARINA GEBELİK, DOĞUM VE YENİDOĞAN BAKIMI KONUSUNDA KAPSAMLI EĞİTİMLER VERİLİRKEN, EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN KATILIMCILARA BELGELERİ TESLİM EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kışta grip sanılan vakaların çoğu soğuk algınlığı, Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelik...
images

Damarsal sertleşme sorunlarında cerrahi dışı yaklaşım: ESWT ile ne beklenmeli
images

Solunum sağlığınızı koruyun: zatürreye karşı beş önlemle riskinizi azaltın
images

Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek iç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da otobüs aramasında valizden 1 kilo 467 gram esrar çıktı

Bilecik'te sosyal hizmetlerde koordinasyon ve hizmet kalitesi öne çıktı

Bilecik'in kültür buluşması beklenen ilgiyi görmedi

Okul koridorlarından öneri masasına: Serdal Şimşek öğretmenlerle buluştu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi