Mide küçültme ameliyatı tek başına yeterli değil: hasta seçimi ve takip hayati

Mide küçültme ameliyatlarında doğru bilinen yanlışlara dikkat:

NCR Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Giray, obezite cerrahisinin yalnızca kilo verme amaçlı basit bir işlem olarak algılanmaması gerektiğini belirtiyor. Dr. Giray, ameliyat kararı öncesinde yapılan kapsamlı değerlendirme, uygun hasta seçimi ve ameliyat sonrasındaki disiplinli takibin tedavinin ayrılmaz parçaları olduğunu ifade ediyor.

Ameliyat adayı belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı?:

Dr. Giray, her fazla kilosu olan hastanın doğrudan ameliyat adayı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Hastanın vücut kitle indeksi, genel sağlık durumu, eşlik eden hastalıkları, önceki kilo verme girişimleri ve ameliyat sonrası sürece uyumu birlikte ele alınmalıdır. Cerrahi karar, kişiye özel ayrıntılı değerlendirme sonucunda verilmelidir.

Her fazla kilosu olan kişi obezite cerrahisi adayı değildir. Bu nedenle merkezlerde multidisipliner ekiplerle yapılan değerlendirmeler, doğru hasta seçilmesini sağlar ve hem kısa hem uzun dönem sonuçları etkiler.

Tüp mide ameliyatı nedir, ne değildir?:

Tüp mide (sleeve gastrektomi) ameliyatı hakkında toplumda sıkça yanlış anlamalar bulunuyor. Dr. Giray, işlemin midenin dışına kelepçe takılması gibi bir uygulama olmadığını, aksine midenin cerrahi olarak bir bölümünün çıkarıldığını açıklıyor. Operasyon sırasında midenin yeniden şekillendirilmesi için cerrahi stapler cihazları kullanılır ve geride tüp şeklinde bir mide kalır.

Tüp mide ameliyatı mideye kelepçe takılması değildir uyarısı, hastaların doğru bilgi alması açısından önem taşıyor. İşlemin teknik yönlerini öğrenmek isteyenlerin mutlaka uzman hekim değerlendirmesine başvurması gerektiği belirtiliyor.

Ameliyatın etkisi sadece hacim küçültme ile sınırlı mı?:

Dr. Giray, tüp mide ameliyatının yalnızca daha az yemek yemeyi sağlayan mekanik bir işlem olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor. Ameliyat sonrasında iştah ve tokluk mekanizmalarında değişiklikler meydana gelir; hastalar daha küçük porsiyonlarla tokluk hissedebilir ve metabolik etkiler tedavi sürecine katkı sağlar.

Bununla birlikte cerrahinin metabolic etkilerinin de tedavi planında önemli bir yeri vardır. Bu etkiler, eşlik eden diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve diğer metabolik bozukluklarda iyileşme sağlayabilir ancak her hasta için farklılık gösterebilir.

Ameliyat sonrası yaşam tarzı ve takip neden kritik?:

Op. Dr. Giray, ameliyatın tek başına kalıcı sonuçları garanti etmediğini özellikle vurguluyor. Ameliyat oldum, artık kilo almam şeklindeki düşünce yanlış olup; beslenme alışkanlıkları, yeterli protein ve sıvı alımı, fiziksel aktivite ile vitamin-mineral desteğinin sürdürülmesi gerekir.

Ameliyat sonrası takip; kilo değişimi, beslenme durumu, vitamin ve mineral düzeyleri ile genel sağlık değerlendirmelerini kapsar. Bu nedenle ameliyat sonrası süreç, cerrah, diyetisyen ve diğer uzmanların yer aldığı bir ekip tarafından izlenmelidir.

Dr. Giray son olarak, obezite cerrahisinde tek tip yaklaşımın geçerli olmadığını, tedavi planının hastanın ihtiyaçları ve sağlık durumu doğrultusunda kişiye özel hazırlanması gerektiğini belirtiyor. Doğru hasta seçimi, kişiye özel tedavi planlaması ve düzenli takip programı obezite cerrahisinin temel unsurları arasında yer alıyor.

NCR HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI OP. DR. SERKAN GİRAY, OBEZİTE CERRAHİSİNİN YALNIZCA KİLO VERMEYE YÖNELİK BİR İŞLEM OLMADIĞINI BELİRTEREK AMELİYAT ÖNCESİ DEĞERLENDİRME, DOĞRU HASTA SEÇİMİ VE AMELİYAT SONRASI DÜZENLİ TAKİBİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.