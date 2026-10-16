Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

operasyon ve gözaltı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden bir kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada şüpheli üzerinde ve vücudunda yapılan kontroller sonucunda midesinde uyuşturucu kapsülleri taşıdığı tespit edildi.

inceleme ve ele geçirilen madde:

Güvenlik güçlerinin iç beden muayenesiyle ortaya çıkan bulgularda, şahsın midesinde 89 kapsül halinde toplam 943,77 gram eroin bulundu. Ele geçirilen kapsüller ve miktarı emniyet birimlerince kayda geçirildi.

yasal işlem ve sonuç:

Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu şahıs hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçundan işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, operasyonun uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütüldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

BOLU’DA POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMADA, İRAN UYRUKLU BİR ŞAHSIN MİDESİNDE 89 KAPSÜL HALİNDE 943,77 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.