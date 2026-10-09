Midyat'ta kaçakçılık operasyonunda araçlardan 12 bin 900 paket sigara çıktı

operasyonun ayrıntıları:

Midyat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan iki ayrı araçta arama yapıldı.

arama ve ele geçirme:

Yapılan aramalarda araçlarda toplam 12 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen sigaraların muhafaza altına alındığı ve olayla ilgili kayıtların tutulduğu belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü açıkladı.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN 2 AYRI ARAÇTA 12 BİN 900 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.