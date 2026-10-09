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Midyat'ta kaçakçılık operasyonunda araçlardan 12 bin 900 paket sigara çıktı

Midyat'ta iki araçta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aramasında 12 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Midyat'ta kaçakçılık operasyonunda araçlardan 12 bin 900 paket sigara çıktı

operasyonun ayrıntıları:

Midyat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan iki ayrı araçta arama yapıldı.

arama ve ele geçirme:

Yapılan aramalarda araçlarda toplam 12 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen sigaraların muhafaza altına alındığı ve olayla ilgili kayıtların tutulduğu belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü açıkladı.

MARDİN&#039;İN MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN 2 AYRI ARAÇTA 12 BİN 900 PAKET KAÇAK SİGARA ELE...

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN 2 AYRI ARAÇTA 12 BİN 900 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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