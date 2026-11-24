Midyat devlet hastanesinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı göreve başladı:

Uzm. Dr. İsmail Bilgin, Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başladı. Atama ile birlikte hastanenin ortopedi ve travmatoloji kadrosu güçlendirilerek bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Hastanedeki bu takviye, ortopedik tanı ve tedavi süreçlerinde erişilebilirliği artırmayı, hasta kabul kapasitesini desteklemeyi ve mevcut hizmetlerin etkinliğini yükseltmeyi amaçlıyor. Vatandaşlara daha düzenli ve planlı muayene imkânı sağlanması bekleniyor.

randevu ve başvuru:

Muayene olmak isteyenler, randevu için ALO 182 hattını arayabilir veya MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden işlem yapabilir. Hastane, randevu süreçlerinin kolaylaştırılması ve hasta bilgilendirmesinin etkin yürütülmesi yönünde hizmetlerini sürdürüyor.

hastanenin hizmet hedefi:

Midyat Devlet Hastanesi, bölgeye kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma çalışmalarını devam ettiriyor. Yeni uzman katkısıyla birlikte, ortopedi ve travmatoloji alanındaki hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesi planlanıyor.

MARDİN’İN MİDYAT İLÇE DEVLET HASTANESİNDE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI UZM. DR. İSMAİL BİLGİN HASTA KABULÜNE BAŞLADI.