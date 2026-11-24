Sultangazi'nin spor başarısı Bolu'da da sürdü

Avrupa’nın en iyi spor şehri unvanını taşıyan Sultangazi, IBU Kyoda Budokaido Açık Avrupa Şampiyonası'nda da dikkat çekti. Türkiye Wushu Kung fu Federasyonu ev sahipliğinde Bolu'da gerçekleştirilen şampiyonaya Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'nden 12 sporcu katıldı ve organizasyondan 9 madalya ile dönüldü.

Madalya dağılımı:

Şampiyonada Sultangazili sporcuların performansı öne çıktı. Betül Bülbül, Fatmanur Arslan, Ekrem Yasir Çıtlakoğlu, Halit Süleyman Alp ve Semih Efe Tinç kendi kategorilerinde birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Emirhan Köse, Tuba Deveci ve Muhammed Eren Karamuk ikincilikle gümüş madalyaya uzanırken, Ezel Taş üçüncülükle bronz madalyayı kazandı. Böylelikle takım 5'i altın olmak üzere toplam 9 madalya elde etti.

Hazırlık ve gelecek hedefleri:

Başarıda antrenör ve sporcuların disiplinli çalışması ile belediyenin spor yatırımları öne çıkıyor. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapı çalışmaları, düzenli antrenman programları ve maç/şampiyona tecrübesi bu sonuçların temelini oluşturdu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sporcuları tebrik ederek, "Ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek bizlere büyük gurur yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. 12 sporcumuzun katıldığı şampiyonadan 9 madalya ile dönmeyi başardık." dedi ve daha büyük başarılar için inançlı olduklarını belirtti.

Bu sonuçlar, Sultangazi'nin gençleri spora yönlendirme ve uluslararası arenada temsil etme hedefinin somut bir göstergesi oldu. Kulüp ve ilçe yönetiminin ortak çalışmalarıyla başarıların devam etmesi bekleniyor.

AVRUPA’NIN EN İYİ SPOR ŞEHRİ SULTANGAZİ, BİR ŞAMPİYONADA DAHA FARKINI ORTAYA KOYDU. SULTANGAZİLİ SPORCULAR IBU KYODA BUDOKAİDO AÇIK AVRUPA ŞAMPİYONASINDAN BÜYÜK BAŞARIYLA DÖNDÜ. 5’İ ALTIN 9 MADALYA ALAN GENÇLER TÜM SULTANGAZİ’YE BÜYÜK GURUR YAŞATTI.