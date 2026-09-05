Milas'ta yol kontrolü 144,7 litre kaçak içkiyi gün yüzüne çıkardı

Milas'ta yol kontrolü sonuçlandı:

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında Milas ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan kontrolde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içkilere rastlandı.

ele geçirilen miktar ve dağılımı:

Aramada toplam 144,7 litre alkollü içki bulundu. Sayım sonucunda 88 şişe viski, 62 şişe rakı ve 4 şişe votka tespit edildi.

işlemler ve soruşturma:

Ele geçirilen içkilere el konuldu. Araçta bulunan şüpheli şahıs hakkında gerekli idari ve adli işlemlere başlandığı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA, BİR ARAÇTA GÜMRÜK KAÇAĞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN TOPLAM 144,7 LİTRE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.