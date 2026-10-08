Dolar 49,3210 +0,25%
Euro 55,3065 +0,40%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.593,84 +0,03%
EUR/USD 1,1216 +0,15%
Brent Petrol 103,92 -0,35%
--°

Mimarlığa adanmış bir yol: Biba'dan öğrencilere 'önünüz aydınlık' mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, mezunu olduğu BUÜ'de öğrencilere kent, tasarım ve sürekli öğrenme konusunda rehberlik etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Mimarlığa adanmış bir yol: Biba'dan öğrencilere 'önünüz aydınlık' mesajı

buluşma ve ders ziyareti:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, mezunu olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Vekili Biba, BUÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Taş'ın 'Mimari Tasarım' dersinin konuğu oldu ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

bursa'nın mimari kimliği ve laboratuvar benzetmesi:

Mezun olduğu bölgeye dönen Biba, Bursa'yı mimarlık için 'adeta bir laboratuvar' olarak tanımladı ve öğrencilere şehir ölçeğinde düşünmenin önemini vurguladı. 'Bursa, mimarlık için adeta bir laboratuvar gibi.' sözleriyle kentin sunduğu öğrenme fırsatlarının mesleki hayata katkısına dikkat çekti.

öğrenme, yenileşim ve mesleki yaklaşım:

Biba, hayat boyu öğrenmeye öncelik verilmesi gerektiğini belirterek 'Öğrenmenin yaşı yok.' dedi. Değişen teknoloji, malzemeler ve yaşam biçimlerine uyum sağlamanın zorunlu olduğunu; mimarların kendilerini sürekli yenilemeleri ve eleştirilere açık olmaları gerektiğini söyledi. Öğrencilere doğrudan verdiği mesaj ise şu oldu: 'Önünüz gayet aydınlık. Sadece ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor.'

Belediyecilik perspektifinden projelere bakışını da aktaran Biba, mimari yaklaşımın parsel bazlı değerlendirilemeyeceğini; projelerin çevresine ve şehre katacağı değerin mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguladı. 'Sokağı düşünmek zorundasınız, caddeyi düşünmek zorundasınız, şehri düşünmek zorundasınız. Yaptığınız projeler mekândan değil, hayattan ibaret.'

Dersin sonunda Biba, mimar adayı gençlerin sorularını yanıtladı ve günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Uludağ Mimarlık Topluluğu öğrencileri de derse katılarak deneyimlerini paylaşan Başkan Vekili'ne teşekkür etti; ayrıca Biba'nın öğrencilik yıllarına ait fotoğraf karesi anı olarak yeniden çekildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MEZUNU OLDUĞU BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ)...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MEZUNU OLDUĞU BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDE GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU: “ÖNÜNÜZ AYDINLIK”

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kampüs güvenliği için kapsamlı koordinasyon toplantısı
images

Mardin'de çocukların trafik bilinci mobil eğitimle güçlendiriliyor
images

Muratlı’da okul servislerinde eğitim ve sıkı denetimle öğrenci güvenliği hedefi
images

DPÜ oryantasyonunda Tarih Birliği kampüste ilgi odağı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı