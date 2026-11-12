Mimarsinan'da yıllardır süren bekleyiş: AGÜ kampüsü hâlâ inşaat halinde

Mimarsinan kampüsünde son durum

Resmi kayıtlara göre 21 Temmuz 2010 tarihinde kurulan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Kayseri merkezindeki hizmet binasında eğitimine devam ederken, Mimarsinan Mahallesi'nde tahsis edilen geniş arazideki kampüs inşaatı uzun süredir tamamlanamadı. Üniversite, eğitim-öğretimde kayda değer başarılar gösterse de yerleşke için ayrılan alanda inşaat hareketliliği sınırlı kaldı.

kuruluş ve kullanımın başlangıcı:

AGÜ, kuruluşun ardından mevcut Sümer Bez Fabrikası Hizmet Binası içerisinde düzenlemeler yaparak 2013 yılında ilk öğrencilerini aldı. Bu geçici düzenlemeyle akademik faaliyetler sürdürülürken, kampüsün kurulması amacıyla 3 milyon 900 bin metrekarelik bir alan tahsis edildi. Üniversitenin akademik başarıları, devlet üniversiteleri sıralamalarında ilk 5 içinde yer alması ve THE Impact Rankings değerlendirmesinde dünya genelinde 37'nci, Türkiye'de 1'inci olmasıyla dikkat çekiyor.

ödüllü proje ve inşaat süreci:

Alan tahsisi sonrası hazırlanan proje kabul edildi ve proje, 2014 yılında ulusal mimarlık ödülüne layık görüldü. Buna rağmen kampüs sahasında bugün için proje kapsamındaki yapılar sınırlı sayıda bulunuyor: yerleşke içinde birkaç binanın kaba inşaatı tamamlanmış durumda, teknopark planlanan alanın kaba yapısı ise tamamlananlar arasında yer alıyor. Ayrıca yerleşke giriş-çıkış düzenlemeleri kapsamında nizamiye yapımı bitirildi.

Üniversite yönetimi kampüs inşaatının ne zaman devam edeceği veya tamamlanacağı konusunda henüz bir takvim paylaşmadı; bu belirsizlik, projenin neden yavaş ilerlediğine dair soruları gündemde tutuyor.

kamuoyunda tartışılan başvuru:

Bu süreçte AGÜ yönetiminin, mevcut eğitim alanına yakın olan Sümer Stadının tahsisi için başvuruda bulunması, Kayseri kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Stadın tahsisine ilişkin tartışmalar, kampüs projeksiyonunun geleceğine dair belirsizliği ve yerel hassasiyetleri yeniden gündeme getirdi.

AGÜ'nün Mimarsinan kampüsüyle ilgili gelişmeler, hem üniversitenin büyüme hedefleri hem de kent ölçeğindeki planlama ve kamusal kullanım tartışmaları açısından izlenmeye devam ediyor.

AGÜ Mimarsinan Kampüsü 10 yıldır inşaat halinde duruyor