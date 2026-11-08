Pazaryeri'nden 20 günlük umre yolculuğuna duygulu uğurlama

uğurlama töreni ve duygular:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 13 vatandaş için çarşı meydanında bir uğurlama töreni düzenlendi. Tören sırasında yakınları ve komşuları bir araya gelerek vedalaşma anlarına şahit oldu.

Tören, din görevlisinin yaptığı dua ile başladı; duaların ve gözyaşlarının eşlik ettiği duygusal anlarda yolcular sevdikleriyle kucaklaşıp helallik aldı. Katılımcılar, yolcuların ibadetlerini huzur içinde yerine getirip sağ salim dönmeleri için temennilerini iletti.

katılımcılar ve temenniler:

Uğurlama programına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, umre yolcularının aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 20 gün sürecek umre yolculuğuna çıkan kafilenin, kutsal topraklarda ibadetlerini eda ederek sağlıklı bir şekilde memleketlerine dönmesi en önemli dilek olarak öne çıktı.

Tören, topluluk içinde bir araya gelmenin ve inanç temelli vedalaşmanın örneği olarak kayda geçti; katılanlar dualarla ve iyi dileklerle yolcuları uğurladı ve ilerleyen günlerde güzel haberler beklediklerini ifade etti.

PAZARYERİ İLÇESİNDE UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN 13 VATANDAŞ, DUALAR VE GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI