Şehit Yakup Koç'un 25. yılına saygı: kabri başında dualar

Anma töreni:

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2001 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Yakup Koç için şehadetinin 25. yılında kabri başında anma gerçekleştirildi. Törene İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak, eşi Yasemin Altundarak ve beraberindeki personel ile şehidin ailesi katıldı.

Ziyaret ve dualar:

Mezar başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ziyarette şehit Yakup Koç, katılımcılar tarafından rahmet, minnet ve şükranla yad edildi.

Şehadet günü:

Jandarma Onbaşı Yakup Koç, 7 Ekim 2001'de Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI YAKUP KOÇ, 25. YILINDA DUALARLA ANILDI