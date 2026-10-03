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Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan İSG denetiminde birimler yerinde incelendi, uygulamalar gözden geçirildi ve iyileştirme gündeme alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde İSG denetimi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) denetimi gerçekleştirildi.

Denetimin kapsamı:

Denetimi İl İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Erdem Tuna, İl Sağlık Müdürlüğü İşyeri Hekimi Dr. Bertuğ Güven ve İş Güvenliği Uzmanı Özge Çetin yürüttü. Denetime hastanede görev yapan İSG uzmanları da katılarak, birimler tek tek ziyaret edildi ve çalışma alanları ile uygulanan tedbirler yerinde incelendi.

Gözlemler ve öneriler:

Saha incelemelerinde mevcut uygulamalar detaylı biçimde değerlendirildi; alınan tedbirlerin etkinliği, olası risk noktaları ve iyileştirme gerektiren alanlar belirlendi. Denetim sırasında İSG standartlarının daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Hastane yetkilileri, hasta ve çalışan güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını ifade ederek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE, ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA HİZMET SUNMALARINI...

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE, ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA HİZMET SUNMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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