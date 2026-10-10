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Ergan Dağı'nda erken kış sinyali: sezonun ilk kayağı gerçekleştirildi

Ergan Dağı'nın 3 bin 100 rakımlı kesiminde 9 Ekim'de 10 santimetreye varan karla 2026-2027 sezonu açıldı; antrenör Canser Atilla ilk kayağı gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 08:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Ergan Dağı'nda erken kış sinyali: sezonun ilk kayağı gerçekleştirildi

Ergan Dağı'nda erken kış sinyali: sezonun ilk kayağı gerçekleştirildi

Erzincan'ın kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 2026-2027 sezonunun ilk kayağı 9 Ekim tarihinde yapıldı. Bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kış sezonunun habercisi olarak dikkat çekti.

ilk kayak deneyimi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Kayak Antrenörü Canser Atilla, Ergan Dağı'nın 3 bin 100 rakımlı alanında yer yer 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla sezonun açılışını gerçekleştirdi. Atilla, geçen yıl aynı bölgede ilk kayağını 19 Ekimde yaptığını, bu yıl ise 10 gün daha erken piste çıkma fırsatı bulduğunu belirtti.

kış turizmi için beklenti:

Yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi, bölge esnafı ve turizm aktörleri arasında erken hareketlilik beklentisi yarattı. Ergan Dağı'nda sezonun erkene çekilmesi, hazırlıkların hızlanmasına ve kayak merkezindeki hizmetlerin gözden geçirilmesine neden oluyor. Yetkililer, kar kalınlığının artmasıyla birlikte pist güvenliği ve sezona hazırlık çalışmaları üzerinde durulacağını ifade ediyor.

ERZİNCAN ERGAN DAĞI’NDA SEZONUN İLK KAYAĞI YAPILDI

ERZİNCAN ERGAN DAĞI’NDA SEZONUN İLK KAYAĞI YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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