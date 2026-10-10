Rektör Kuyrukluyıldız Refahiye'de eğitimin yerel ihtiyaçlarla buluşmasını değerlendirdi

Refahiye ziyaretinin ana başlıkları:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Refahiye ilçesinde gerçekleştirdiği temaslarda üniversitenin bölgedeki eğitim-öğretim faaliyetleri ve yerel aktörlerle iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Kaymakamlık görüşmesi:

Kuyrukluyıldız, Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede üniversitenin ilçede yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ile üniversite-ilçe iş birliği imkanları ele alındı; taraflar, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda ortak çalışmalara açık olduklarını vurguladı.

Yüksekokul ve öğrenci buluşması:

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Rektör Kuyrukluyıldız, Refahiye Meslek Yüksekokulu'na geçerek yüksekokul yönetimi ile akademik ve idari personelle bir araya geldi. Yüksekokulda yürütülen çalışmalar ve mevcut imkanlar hakkında bilgi alan Kuyrukluyıldız, daha sonra öğrencilerle görüştü.

Öğrencilerin talep ve görüşlerini dinleyen Rektör, eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak öğrencilere başarı diledi. Görüşmelerin ana ekseninde, eğitim kalitesinin artırılması, yerel ihtiyaçlara yönelik programların geliştirilmesi ve öğrenci desteklerinin güçlendirilmesi yer aldı.

EBYÜ yönetiminin bölgeyle ilişkileri güçlendirme çabası kapsamında gerçekleştirilen bu ziyaret, hem yüksekokulun mevcut durumunun yerinde değerlendirilmesine hem de öğrenci beklentilerinin doğrudan iletilmesine olanak sağladı.

EBYÜ REKTÖRÜ REFAHİYE’DE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRDİ