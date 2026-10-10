Gece Etimesgut'ta anaokulunu kurşunlayan beş kişi tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kapalı durumda olan bir özel anaokulunun sabah açıldığında kapısına dört el ateş edildiğinin fark edilmesiyle başlayan soruşturmada, polis ekipleri kısa sürede şüphelileri yakaladı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu 5 kişi adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Olayın tespit süreci:

Edinilen bilgiye göre, olay 6 Ekim sabahı tespit edildi; kapıda dört el ateş ve kovanlar bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları, araç hareketleri, güzergâh bilgileri ve saha çalışmasını bir araya getirerek kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Kamera ve saha çalışmasının rolü:

Saatler süren görüntü incelemeleri ve saha araştırmalarıyla, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah arasındaki bağlantılar titizlikle tespit edildi. Polis, olay öncesi ve sonrası hareketleri karşılaştırarak şüphelilerin izini sürdü.

Yakalama ve adli süreç:

Yürütülen operasyon sonucunda ateş eden B.T., aracı kullanan H.D., araçta bulunan M.A.K. ile azmettirici olduğu değerlendirilen G.Ç. ve S.M. olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen silah bir ikametin çatısında ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi ve tamamı tutuklandı.

Soruşturma, olayın hızlı tespiti ve delillerin saha ile kamera çalışmalarının entegrasyonu sayesinde sonuçlandı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin ve kamera kayıtlarının önemine dikkat çekti.

ANKARA’NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE ÖZEL BİR ANAOKULUNUN KAPALI OLDUĞU GECE SAATLERİNDE GELEREK İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞAHISLAR YAKALANARAK TUTUKLANDI.