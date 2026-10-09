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Minikler GKV'de sahne alıp hayvanların yaşam hakkına dikkat çekti

GKV Özel Okulları 5. ve 6. sınıf öğrencileri, tiyatro, maniler ve taahhütnamelerle hayvanların yaşam hakkını savunan bir farkındalık etkinliği düzenledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Minikler GKV'de sahne alıp hayvanların yaşam hakkına dikkat çekti

Etkinliğin amacı ve yapısı:

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları öğrencileri, Bireyler ve Toplumlar dersi kapsamında hayvanların yaşam hakkına dikkat çeken kapsamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin teorik bilgileri sahne ve yaratıcı çalışmalara dönüştürerek empati geliştirmelerini hedefledi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ortaokul düzeyindeki öğrenciler farklı rolleri canlandırarak hayvanların karşılaştığı sorunları görünür kıldı.

Sahne ve empati çalışmaları:

Etkinliğin merkezinde 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterileri vardı. Öğrenciler, çeşitli hayvanları canlandırarak onların yaşam koşullarını, duygularını ve korunma ihtiyaçlarını sahnede aktardı. Performanslar arasında yer alan maniler, çocukların hayvan sevgisini kısa, akılda kalıcı ve etkileyici biçimde ifade etmesini sağladı. Bu çalışmalar, küçüklerin farklı bakış açılarını benimsemesine ve empati yeteneklerini pekiştirmesine katkı sundu.

Bildiri, taahhüt ve paylaşım:

Program kapsamında Hayvan Hakları Bildirgesi okundu; yaşam hakkı, adalet ve sorumluluk kavramları üzerinde toplu olarak duruldu. Ortaokul öğrencileri, hazırladıkları özel kitap ayraçları ve hayvan hakları taahhütnamelerini ilkokul öğrencileriyle paylaştı. Bu yaklaşım, okul içinde farklı yaş grupları arasında iş birliği ve ortak sorumluluk bilincinin oluşmasına katkı sağladı. Taahhütnameler, bireysel düzeyde yapılacak küçük ama sürekli davranış değişikliklerine vurgu yaptı.

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

Etkinliği okul yönetimi tam kadro takip etti; programa GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet ve GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Sadık Öngen ile idareci ve öğretmenler katıldı. Yönetim, öğrencilerin performansını yakından izleyerek projenin eğitimsel ve toplumsal kazanımlarını değerlendirdi.

Fevzi Gürsel duygu dolu anlar yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Öğrenmek, fark etmekle; fark etmek ise harekete geçmekle anlam kazanır. Bugün 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin sergilediği bu duyarlı ve fark oluşturan yaklaşım, okulumuzda yetiştirdiğimiz bireylerin vicdani ve toplumsal sorumluluk bilincinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hayvanların yaşam hakkını savunmayı, onlarla empati kurmayı küçük yaşta içselleştiren tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden değerli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum".

Etkinlik, okul içinde ve sınıflar arasında oluşturulan ortak çaba sayesinde sadece sahne gösterisi olmanın ötesine geçti; öğrenciler arasında bir bilinç köprüsü kurarak hayvan hakları konusunda sürekliliği hedefleyen bir farkındalık ağı başlattı. Hazırlanan materyaller ve paylaşılan taahhütnameler, okulun diğer birimlerine de taşınarak etkinliğin etkisini genişletti.

GKV’Lİ MİNİKLERDEN HAYVAN HAKLARI İÇİN ANLAMLI EYLEM

GKV’Lİ MİNİKLERDEN HAYVAN HAKLARI İÇİN ANLAMLI EYLEM

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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