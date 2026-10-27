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Kültürün yeni adresi: Kahramanmaraş kitap fuarı ziyaretçi rekoru kırdı

Kahramanmaraş'ta UNESCO Edebiyat Şehri unvanıyla gerçekleştirilen 11. Uluslararası Kitap Fuarı, "Gel ve Fark Et" temasıyla 10 gün sürdü ve 400 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürün yeni adresi: Kahramanmaraş kitap fuarı ziyaretçi rekoru kırdı

fuarın genel görünümü:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 10 günlük yoğun programın ardından KAFUM Fuar Merkezi'nde sona erdi. Bu yıl fuar, şehrin UNESCO Edebiyat Şehri ilan edilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk organizasyon olma özelliğini taşıdı ve "Gel ve Fark Et" temasıyla öne çıktı. Etkinlikler süresince fuar alanı, kültür ve düşünce buluşmalarına sahne olarak şehrin kültürel hafızasını tazeledi.

katılım ve program içeriği:

Fuar, ziyaretçi ilgisiyle bu yıl kendi rekorunu kırdı; organizasyonu takip eden kişi sayısı 400 bini aştı. On gün boyunca birbirini izleyen söyleşiler, imza günleri ve atölye çalışmaları ile binlerce kitap okuyucularla buluştu. Etkinliğe katılan 400 yazar ve 150 yayınevi stantlarıyla okurlarla bir araya gelirken, program kapsamında düzenlenen 50 farklı söyleşi uzman isimlerin deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıdı.

yerel edebiyatın görünürlüğü ve kültürel katkı:

Organizasyon, Kahramanmaraşlı yazarların eserlerini ön plana çıkararak yerel edebiyatın tanıtımına katkı sağladı. Yerel kalemlerin standlarda ve söyleşilerde aldığı yer, şehrin kültürel birikiminin geniş kitlelere aktarılmasını kolaylaştırdı ve yeni okurların kazanılmasına zemin hazırladı. Ziyaretçiler, farklı yaş gruplarına hitap eden geniş kitap seçkisini inceleme fırsatı bulurken, yazarlarla yapılan birebir sohbetler kültürel etkileşimi güçlendirdi.

Fuar, sadece kitap satışı ve imzadan ibaret kalmayarak Kahramanmaraş yaşamına canlılık getirdi; kent merkezinde ve fuar alanında gözlemlenen hareketlilik, etkinliğin şehir yaşamına sağladığı somut katkıyı ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu 11. buluşma, hem ulusal hem de yerel düzeyde kültür-sanat gündeminde önemli bir yer edindi.

TÜRKİYE’NİN TEK UNESCO EDEBİYAT ŞEHRİ KAHRAMANMARAŞ’TA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL...

TÜRKİYE’NİN TEK UNESCO EDEBİYAT ŞEHRİ KAHRAMANMARAŞ’TA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ KİTAP FUARI, 10 GÜN BOYUNCA KİTAPSEVERLERİ, YAZARLARI VE YAYINEVLERİNİ KAFUM FUAR MERKEZİ’NDE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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