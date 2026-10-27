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Bursa'da cumhuriyet ruhunu Türk müziğiyle yaşatan gece

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orkestra Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği Türk müziği konseriyle 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 103. yılını coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:31

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'da cumhuriyet ruhunu Türk müziğiyle yaşatan gece

Cumhuriyet’in 103. yılına özel konser:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu sanatla buluşturdu. Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri' Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Konsere, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Başkan Vekili Kevser Öztürk, Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Repertuar ve icra:

Şef Oğuz İmrak yönetimindeki orkestranın sunduğu programda, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nden seçilen eserler koro ve solo performanslarla seslendirildi. Konser, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünün gururunu ve bağımsızlık ruhunu yansıtacak biçimde kurgulandı; Bursalılar coşku dolu ve unutulmaz bir gece yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ise gecede çaldığı marşlarla etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Kapanış ve teşekkürler:

Program sonunda Kevser Öztürk günün anısına Şef Oğuz İmrak'a çiçek takdim etti. Öztürk, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Cumhuriyet coşkusunu şehrin dört bir noktasına yayacak etkinliklerin süreceğini belirtti. Gece, hem müzikal zenginliği hem de toplumsal birlik duygusunu pekiştiren bir etkinlik olarak sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ TÜRK MUSİKİSİNİN EN ÖZEL EZGİLERİYLE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ TÜRK MUSİKİSİNİN EN ÖZEL EZGİLERİYLE TAÇLANDIRDI. CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL DÜZENLENEN KONSERDE BURSALILAR, COŞKU DOLU VE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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