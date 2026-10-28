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Miniklerden liselilere uzanan cumhuriyet şöleni

GKV Özel Okulları, anaokulundan liseye kadar tüm kademelerin sahne aldığı gösterilerle Cumhuriyetimizin 103. yılını duygulu ve coşkulu bir törenle kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Miniklerden liselilere uzanan cumhuriyet şöleni

GKVde coşku ve birlik duygusu:

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, Cumhuriyetimizin 103. yılı için anaokulundan liseye kadar herkesin katılımıyla unutulmaz bir tören düzenledi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp bayrak kortejiyle devam ederken, salonu dolduran izleyiciler hem coşku hem de duygusal anlar yaşadı.

Törene; GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Av. Aysel Tokatlı, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, Mütevelli Kurulu Üyesi Yunus Kıratlı, Esin İncuoğlu, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen ve GKV Genel Sekreteri Feray Karaca ile çok sayıda davetli katıldı.

sahne gösterileriyle tarihten geleceğe köprü kuruldu:

Programın en dikkat çekici bölümü, anaokulu öğrencilerinin ve masalcı dedenin anlatımıyla sahnelenen "Cumhuriyet’in Hikayesi" adlı gösteriydi. Karanlıktan aydınlığa kavuşan bir milletin mücadelesi, masalsı bir dille ve miniklerin içten performansıyla aktarıldı; salon uzun süre ayakta alkışlandı. Öğrencilerin temiz ve samimi sahne duruşu, izleyenlerde hem gurur hem de duygu yoğunluğu yarattı.

GKV Özel Liseleri koordinasyonunda hazırlanan resmi tören programı; oratoryo, vals ve koro sunumlarıyla çeşitlendirildi. Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu Cumhuriyet Oratoryosu ve Cumhuriyet Valsi, salondaki coşkuyu doruğa taşıdı. Öğrencilerin seslendirdiği marşlar ve şiirler eşliğinde, Cumhuriyetin değerleri bir kez daha yüksek sesle vurgulandı.

eğitim ve cumhuriyet vurgusu:

Törende günün anlam ve önemini belirten GKV Özel Liseler Müdürü Murat Sadık Öngen, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; bağımsızlık, özgürlük, eşit yurttaşlık ve ortak geleceğin adı olduğunu ifade etti. Öngen konuşmasında, "Atatürk, yalnızca bağımsız bir devlet kurmayı değil; aklın, bilimin, eğitimin, kültürün ve sanatın rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşan güçlü bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir" sözleriyle eğitimin önemine dikkat çekti.

Ayrıca kurucu isimler de saygıyla anıldı; Öngen, GKVyi bugünlere taşıyan merhumlar Cemil Alevli, Nükhet Ersoy ve Celal Ersoyu minnetle andı ve öğrencilere seslenerek: "Sevgili gençler; sizler Cumhuriyetimizin yarınları, geleceğin bilim insanları, sanatçıları ve yöneticilerisiniz" dedi.

Tören, öğrencilerin birlik ve sorumluluk duygusunu pekiştiren gösterilerle sona erdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, "Fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirme misyonuyla bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını daha gururla geride bıraktı ve program coşku ile memnuniyet içinde tamamlandı.

GKVLİ MİNİK KALPLERDEN LİSELERE UNUTULMAZ KUTLAMA

GKVLİ MİNİK KALPLERDEN LİSELERE UNUTULMAZ KUTLAMA

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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