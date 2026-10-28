Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4043 +0,07%
Bist 11.129,34 -0,19%
Altın Gram 6.491,14 -0,57%
EUR/USD 1,1121 -0,09%
Brent Petrol 111,53 +1,94%
--°

Miniklerin kırmızı beyaz coşkusu: Didim'de Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri, DİGEM’de düzenlenen programda 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 103. yılını kırmızı beyaz balonlarla coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Miniklerin kırmızı beyaz coşkusu: Didim'de Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Didim'de minikler Cumhuriyet coşkusunu paylaştı:

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında DİGEM’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Program, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü neşe ve renkli anlarla taçlandırdı.

Etkinlikteki renkli anlar:

Etkinlik alanı, çocukların elindeki kırmızı beyaz balonlarla süslendi; minikler müzikler eşliğinde bir arada vakit geçirip bayram sevincini paylaştı. Katılımcıların gözlerindeki heyecan ve yüzlerindeki gülümsemeler, buluşmaya sıcak ve samimi bir atmosfer kazandırdı.

Cumhuriyet değerlerinin aktarımı:

Programda, çocukların bir arada olmasının ve bu tür kutlamalara katılmasının, Cumhuriyet’in sunduğu özgür ve aydınlık gelecek algısını pekiştirdiği vurgulandı. Etkinlik, miniklerin sevgi ve umut içinde büyümesinin önemine dikkat çekerken, Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini hatırlattı.

DİGEM’de gerçekleştirilen kutlama, kahkahalar ve kocaman gülümsemelerle sona erdi; organizasyon, Cumhuriyet coşkusunun küçük kalplerde bıraktığı izlerle tamamlandı.

DİDİM BELEDİYESİ DENİZ YILDIZLARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NİN MİNİKLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET...

DİDİM BELEDİYESİ DENİZ YILDIZLARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NİN MİNİKLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DİGEM’DE (DİDİM GENÇLİK MERKEZİ) DÜZENLENEN ETKİNLİKTE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ NEŞE VE COŞKUYLA KUTLADI. KIRMIZI BEYAZ BALONLARLA RENKLENEN ETKİNLİKTE MİNİKLER, BAYRAM SEVİNCİNİ KAHKAHALARI VE KOCAMAN GÜLÜMSEMELERİYLE PAYLAŞTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bel ağrısında ihmal etmeyin: 4-6 haftayı aşan şiddet kronik hasar riski taşır
images

Gelecek nesillere miras: Melikgazi'den cumhuriyete kararlı selam
images

Menopoz sonrası kemik sağlığını korumanın etkili yolları
images

Minik ressamlardan cumhuriyete renkli vefa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merak ve üretime kapı açan atölyeler için Yeşilyurt'ta kayıtlar başladı

Kozan’da veliler çocuklarına örnek oldu: ekran yerine kitap seçildi

Kapalı girişimle felçten döndü: şah damarı stentle yeniden açıldı

Ankara ziyaretinde Samsun için ortak akıl ve yatırım mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı