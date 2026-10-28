Miniklerin kırmızı beyaz coşkusu: Didim'de Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Didim'de minikler Cumhuriyet coşkusunu paylaştı:

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında DİGEM’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Program, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü neşe ve renkli anlarla taçlandırdı.

Etkinlikteki renkli anlar:

Etkinlik alanı, çocukların elindeki kırmızı beyaz balonlarla süslendi; minikler müzikler eşliğinde bir arada vakit geçirip bayram sevincini paylaştı. Katılımcıların gözlerindeki heyecan ve yüzlerindeki gülümsemeler, buluşmaya sıcak ve samimi bir atmosfer kazandırdı.

Cumhuriyet değerlerinin aktarımı:

Programda, çocukların bir arada olmasının ve bu tür kutlamalara katılmasının, Cumhuriyet’in sunduğu özgür ve aydınlık gelecek algısını pekiştirdiği vurgulandı. Etkinlik, miniklerin sevgi ve umut içinde büyümesinin önemine dikkat çekerken, Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini hatırlattı.

DİGEM’de gerçekleştirilen kutlama, kahkahalar ve kocaman gülümsemelerle sona erdi; organizasyon, Cumhuriyet coşkusunun küçük kalplerde bıraktığı izlerle tamamlandı.

DİDİM BELEDİYESİ DENİZ YILDIZLARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NİN MİNİKLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DİGEM’DE (DİDİM GENÇLİK MERKEZİ) DÜZENLENEN ETKİNLİKTE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ NEŞE VE COŞKUYLA KUTLADI. KIRMIZI BEYAZ BALONLARLA RENKLENEN ETKİNLİKTE MİNİKLER, BAYRAM SEVİNCİNİ KAHKAHALARI VE KOCAMAN GÜLÜMSEMELERİYLE PAYLAŞTI.