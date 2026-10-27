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Mısırlı köyünde çıkan yangında 1.150 balya kül oldu

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Mısırlı köyünde çıkan yangında bin 150 balya kullanılamaz hale geldi; itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatte yangını kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mısırlı köyünde çıkan yangında 1.150 balya kül oldu

mısırlı köyünde balya deposunda yangın

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde, Murat Yıldız’a ait balya deposunda çıkan yangın geniş çapta hasara yol açtı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Alevleri fark eden Yıldız’ın çocuğu, durumu hemen açık besihanede çalışan babasına iletti ve ardından yetkililere haber verildi.

müdahale ve müdahalenin süresi:

İhbar üzerine bölgeye Yalvaç Belediyesi’ne bağlı 2 itfaiye tankeri ve bir kepçe sevk edildi. Ekiplerin köye ulaşma süresi yaklaşık 20 dakika olarak kaydedildi. Yoğun çalışma sonucunda yangın yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin bitişikte bulunan tek katlı eve sıçraması önlendi.

oluşan zarar ve köyün desteği:

Yangında 450 saman balyası ile 700 yonca ve yulaf balyası olmak üzere toplam 1.150 balya yanarak kullanılamaz hâle geldi. Yoğun ısı nedeniyle bitişikteki evin dış cephe kaplamasında bölüm halinde hasar oluştu ve pencere camı çatladı. Yangında balyalarını kaybeden Murat Yıldız’a köy halkı tarafından saman balyası desteğinde bulunuldu. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ISPARTA&#039;NIN YALVAÇ İLÇESİNE BAĞLI MISIRLI KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA 1150 BALYA YANARAK KULLANILAMAZ...

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNE BAĞLI MISIRLI KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA 1150 BALYA YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, BİTİŞİKTEKİ EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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