Mitral kapak hastalıklarında tanı ve tedavi yaklaşımı

Merdiven çıkarken nefes nefese kalma, kısa yürüyüşlerde çabuk yorulma veya gündelik hayatta hissedilen çarpıntı, mitral kapak hastalıklarının işaretleri arasında yer alabilir. Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, mitral kapak problemlerinde erken tanı ve düzenli takibin önemine vurgu yaptı ve uygun hastalarda açık ameliyat gerektirmeyen kateter temelli girişimsel seçeneklerin değerlendirilebildiğini belirtti.

Belirtiler ve hangi yakınmalar önemsenmeli:

Mitral kapağın yeterince açılmaması mitral kapak darlığı, tam kapanmaması ise mitral kapak yetersizliği olarak tanımlanır. Her iki durum da kalbin çalışmasını etkileyerek zamanla günlük aktivitelerde zorlanmaya yol açabilir. Prof. Dr. Kılıçkesmez, başlangıçta yakınma olmayabileceğini, ancak efor sırasında ortaya çıkan nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntının önemsenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle yetersizlik durumunda nefes darlığının gece ve yatarken de görülebileceği, belirtilerin yaşlanma veya yorgunlukla açıklanmasının değerlendirmeyi geciktirebileceği vurgulandı.

Tanı sürecinde ekokardiyografinin rolü:

Tanıda hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları ve görüntülemeler birlikte ele alınır. Ekokardiyografi, kapağın yapısını, darlık veya yetersizliğin derecesini ve kalbin fonksiyonlarını ortaya koymada temel yöntemdir. Prof. Dr. Kılıçkesmez, tedavi planı oluşturulurken sadece kapağın bozukluğuna bakılmadığını; kalbin üzerindeki etkiler, hastanın günlük yaşam kapasitesi ve eşlik eden hastalıkların da dikkate alındığını belirtti. Gerektiğinde daha ayrıntılı görüntüleme yöntemleriyle girişim uygunluğu değerlendiriliyor.

Tedavi seçenekleri ve ekip değerlendirmesi:

Mitral kapak hastalıklarında yaklaşım hastaya özeldir. Bazı hastalar düzenli izlemle takip edilirken, bazılarına ilaç tedavisi, cerrahi onarım ya da kateter temelli girişimler önerilebilir. İlaçlar semptom kontrolünde yardımcı olsa da yapısal kapak bozukluğunu ortadan kaldırmaz; bu yüzden tedavi kararı hastalığın türü, şiddeti, kapak anatomisi ve kalp fonksiyonları gözetilerek verilir. Prof. Dr. Kılıçkesmez, müdahalenin gerekliliği kadar zamanlamasının da dikkatle planlanmasının önem taşıdığını aktardı.

Mitral kapak yetersizliğinde, cerrahi riski yüksek ve kapak anatomisi uygun olan bazı hastalarda kateter yoluyla onarım seçenekleri değerlendirilebiliyor. Her yetersizlik aynı nedenle oluşmadığı için her hasta kateter tedavisine aday olmayabilir; beklenen yarar, işlem riskleri ve eşlik eden hastalıklar birlikte tartışılıyor. Mitral kapak darlığında ise darlığın nedeni ve kapağın yapısına bağlı olarak, özellikle romatizmal kökenli ve anatomik olarak uygun olgularda balonla kapak açılması uygulanabiliyor. Ancak ileri kireçlenme, belirgin yetersizlik veya kalp içi pıhtı varlığı gibi durumlar yöntemin uygunluğunu sınırlayabiliyor.

Girişimsel tedavi ya da cerrahi planlanan hastalarda multidisipliner ekip değerlendirmesi önem taşıyor; kardiyolog ve kalp cerrahisinin ortak kararı, hastanın beklentileri ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak en uygun yöntem ve zamanlama belirleniyor. Tanı almış kişilerin şikâyetleri az olsa bile önerilen kontrolleri sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçkesmez, takiplerle kapak sorununun seyri ve kalp fonksiyonlarının izlenerek tedavi planının gerektiğinde yeniden düzenlendiğini söyledi.

Sonuç olarak, mitral kapak hastalıklarında erken tanı, düzenli takip ve hastaya uygun tedavi planlaması yaşam kalitesini korumada hayati rol oynuyor; bazı hastalar için açık ameliyata gerek kalmadan kateter temelli çözümler güvenli ve etkili bir alternatif sunabiliyor.

PROF. DR. KADRİYE KILIÇKESMEZ