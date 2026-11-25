Cumhuriyet Meydanı'nda akşam incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesai bitiminin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarını akşam saatlerinde yerinde inceledi. Tamamlanan bölümler değerlendirildi ve meydanın genel görünümü gözlemlendi.

Çalışmanın kapsamı:

Yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda yürütülen projede zemin altyapısı dayanıklı bazalt taşlarla yenileniyor. Proje kapsamında, meydanın kullanım konforunu ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılıyor; Yeraltı Çarşısı'na erişimi kolaylaştıracak asansör ve engelsiz ulaşım uygulamaları planlanıp hayata geçiriliyor.

Vatandaş ve esnafla etkileşim:

Büyükkılıç, inceleme sırasında meydan çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. İncelemelere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç de eşlik etti.

Mesai çıkışında Cumhuriyet Meydanı’mızdaki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Tamamlanan bölümlerin güzel bir görünüme kavuştuğunu görmek bizleri mutlu etti. Hem çalışmalarımızı takip ettik hem de esnaf kardeşlerimizle selamlaştık. Her şey daha güzel bir Kayseri için, dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü çalışmalarla Cumhuriyet Meydanı'nın tarihi ve kültürel kimliğini korumayı hedefliyor; amaç, kent estetiğine katkı sağlarken yaya konforu ve erişilebilirlik açısından daha kullanışlı bir meydan oluşturmak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, MESAİ BİTİMİNİN ARDINDAN CUMHURİYET MEYDANI’NDA SONA YAKLAŞILAN ÇEVRE DÜZENLEME VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.